Девятиклассница из Темиртау пережила кошмар по дороге в школу

В Темиртау на девятиклассницу, которая ранним утром шла в школу, во дворе собственного дома напали двое неизвестных и приставили к горлу нож, сообщает Etemirtau.

«Меня схватили, я хотела крикнуть «папа» и сказала только «па». Он мне сказал, что если я еще раз буду кричать, он меня убьет. Он назвал меня по имени-отчеству, назвал мой адрес, сказал, что подъезд знает, квартиру можно узнать — это не проблема, соседи скажут. Назвал фамилию, имя и отчество дяди, сказал, что у моего дяди долг, и если он его в течение недели не выплатит, меня убьют. Они меня отпустили, и я пошла в шоковом состоянии», — рассказала Светлана.

Сейчас школьница находится дома, ходить на учебу боится. В тот день после встречи с хулиганами, она как в бреду сидела на уроках, а потом в слезах позвонила матери. Родители забрали ребенка из школы и вызвали полицейских. Приехали следователи, но их поведение доверия не внушило. Оперативники вели себя резко и, как показалось матери, особого участия к их беде не проявили. А потом и вовсе заявили девочке, что той надо было сфотографировать напавших на нее мужчин.

Мать написала заявление в полицию, но прошло несколько дней, а реакции не последовало. Елена не знает, кто занимается их делом.

Родители девочки подозревают, что виной всему их неблагополучный родственник, который имеет много долгов, возможно, неизвестные таким образом выбивают с него деньги. Но если это так, говорит Елена, то найти нападавших несложно, однако ищет ли полиция хулиганов и как — она не знает. Это дело взяли на контроль в темиртауской прокуратуре.