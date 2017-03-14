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Чемпионат по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями стартовал в Караганде

Сабина 3 часа назад Комментировать 8

Чемпионат Республики по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата пройдет с 14 по 16 марта.

Местом проведения выбран Дворец спорта Нуркена Абдирова. 70 пловцов из десяти разных областей — Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской — будут соревноваться медали.
Спортсмены, показавшие самые впечатляющие результаты, смогут попасть в сборную Казахстана по плаванию и получат возможность отправиться в декабре этого года в Дубай, где пройдут Юношеские Азиатские игры.

В областном центре  это не первый чемпионат для особых спортсменов — традиционный чемпионат по плаванию проходит уже несколько лет подряд.

По информации karaganda-region.gov.kz

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Автор: Сабина

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