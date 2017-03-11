Чем заняться на выходных: идем в кино!

Выходные — отличный повод познакомиться с новинками зарубежного и отечественного кинематографа. Однако, идя в кино с парой или в компании, всё же не стоит забывать, что идем мы в общественное место.

Редакция novoetv.kz решила напомнить то, что должен знать каждый — конечно же, правила поведения в кино. Давайте же посмотрим, что нужно помнить, выходя из дома в кинотеатр.

Скажите опозданиям «НЕТ!»

Нередко бывает, что Вы не успеваете на сеанс, и забегаете в зал тогда, когда уже погашен свет и все внимание зрителей приковано к экрану. И хорошо, если Вы успели зайти в тот момент, когда на кране её показывают трейлеры. А вот когда человек опаздывает на сам фильм, и начинает лихорадочно искать своё место, подсвечивая мобильником не только номер ряда, но и лица других зрителей, окружающие явно будут не в восторге. Да и самому опоздавшему бывает неловко заслонять собой обзор. Конечно, если Вы опаздываете по независящим от себя обстоятельствам, тут уж ничего не поделаешь. Однако частенько люди опаздывают на сеанс, поскольку доедают свои лакомства в кафе/докручивают последний локон перед выходом. Потому советуем взять за правило перед поход в кино выходить из дома чуточку пораньше, чтобы не привлекать к себе внимание опозданием и не заставлять друзей ждать Вас.

Выглядите опрятно

Совет покажется нелепым — ведь мы же всегда выходим из дома, аккуратно одетые и ухоженные! Но Вам наверняка доводилось (особенно летом) сидеть рядом с «ароматными» посетителями. Такие люди могут быть очень вежливым и учтивыми, однако усидеть рядом с такими просто невозможно. Не пренебрегайте гигиеной!

Детям на взрослых фильмах — не место

Помните, что детей надо учить чистому, доброму, вечному. Поэтому не нужно водить своих маленьких сыночек и доченек на «фильмы для взрослых»: во-первых, такие фильмы травмируют психику ребенка, и очень ощутимо; а во-вторых, крики ребенка на фильмах ужасов травмируют психику окружающих.Лучше ходите с детьми на комедии и добрые мультфильмы, а на «ужастики» и другие взрослые фильмы лучше ходить самим, оставив ребенка с бабушками-дедушками или с друзьями.

Если Вы с едой — ведите себя как ниндзя

А именно так, чтобы вас не было видно и слышно. Согласитесь, шуршание пакетиков, шипение газировки и громогласный хруст во время сеанса ужасно раздражают. А на многих фильмах сидеть с едой и вовсе неуместно. Не очень обдуманно ходить с попкорном и напитками на остросюжетное кино — ведь во время неожиданного момента Вы можете устроить другим зрителям фонтан из попкорна и газировки. А такое им вряд ли понравится.

P.S. Плюс еда в кинотеатре не идёт на пользу фигуре.

Мобильные телефоны — в режим «не беспокоить»

Конечно же, Вы об этом знаете, но мы всё же напомним. Ведь телефоны у доброй половины зала продолжают вибрировать, пищать и издавать иные звуки во время сеанса. Пару часов без техники выдержать можно. а если уж Вы ждёте очень важный звонок — то стоит договориться с собеседником до сеанса либо перезвонить позже.

Уважайте других людей

Не шумите во время просмотра. А если уж очень нужно прокомментировать происходящее на экране, шепните своему собеседнику на ушко. Но ни в коем случае не надо громко разговаривать и смеяться на весь зал. Конечно, если Вы смотрите комедию, или на экране показывают что-то действительно смешное — смеяться можно — ведь в данном случае это будет уместно.

Не надо пинать кресло напротив или теребить подлокотник со стороны незнакомого человека — на такой «нервный тик» люди реагируют отрицательно. Не стоит и закидывать ноги на сидения, тем более не нужно делать этого в обуви: ведь все приходят в кинотеатр в чистой одежде, чистыми они планируют и выйти из зала.

Если вы устраиваете свидание в кино — то выбирайте последние ряды, чтобы не смущать других зрителей воркованием.

Вот, собственно, и все правила хорошего тона при походе в кино! Помня их все, Вы будете желанным гостем в любом кинотеатре!