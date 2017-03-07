Центральный парк Караганды облагородят в этом году

В этом году в Центральном Парке культуры и отдыха будет проведено благоустройство территории.

Так, в парке установят несколько кабинок биотуалетов. Аким города также рассказал, что подготовит проект касательно парковок.

Члены общественного совета города озадачили Нурлана Аубакирова самым что ни на есть насущным вопросом: отсутствием уборных в Центральном парке культуры и отдыха. Общественники также пожаловались и на нехватку парковок возле ЦПКиО.

Оказалось, что аким и сам уже задумывался над тем, как это исправить.

«В этом году в парке установят несколько кабинок биотуалетов, – ответил он. – Они будут платными, поставят их частники. Что же касается парковок, то тут мы подготовили проект. Мы хотим «утопить» трубу отопления на улице Воинов-Интернационалистов, таким образом увеличив место для парковки. Однако одобрят ли проект, мы пока не можем сказать. А вообще, у нас люди хотят чуть ли не до каруселей доехать. Это ведь парк культуры и отдыха – так давайте культурно отдыхать. Припарковались рядом и пошли пешком гулять», — сказал градоначальник.

Кроме того, изменения предполагаются и на самой территории парка — там появятся освещенные беговые и велосипедные дорожки. Вероятно, благоустроят и заброшенную ныне территорию старого бассейна, расположенную недалеко от детской железнодорожной станции. Там хотят провести освещение и установить скамейки.

Источник:karaganda-region.gov.kz