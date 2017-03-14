Быть или не быть наружной аудиорекламе?

10 марта в Астане прошёл круглый стол в Мажилисе Парламента «О ходе рассмотрения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнении в некоторые законодательные акты РК по рекламе», где была поднята одна из насущных проблем, связанных с рекламой.

Проблема, буквально бьющая по ушам — это аудиореклама, невероятно громко и вразнобой вещающая в местах скопления людей.

«Нагрузкой на уши» и «какофонией звука» назвал такую в общественных местах Казахстана член комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций президиума НПП «Атамекен» Руслан Никонович. По его мнению, аудиореклама, которая сейчас получает бесконтрольное распространение, — это «нагрузка на уши людей». Причина тому — неурегулированность данного вида рекламы.

«Если в Астане вы еще не сильно замечаете, то в регионах это выглядит следующим образом: торговая площадь общего пользования, где ходят люди: с одной стороны звучит один динамик, с другой — другой. И человек находится в какофонии звука», — подчеркнул спикер.

Он выразил возмущение тем, что при этом организации, зарабатывающие на аудиорекламе деньги, не платят налоги, не выполняют законы «О языках», «О рекламе», «Об авторском праве».

«Более того, с ними ЧС не может заключить никакое соглашение об использовании их сетей в случае каких-то событий, — заметил Никонович. — Мое предложение — в законе, который сейчас депутаты рассматривают, понятие «визуальная реклама» дополнить «наружная аудиовизуальная реклама». Достаточно только это слово упомянуть, как все становится на свои места. Я думаю, если поддержите, люди на местах скажут «спасибо», — заключил он.

Представители региональных СМИ инициативу поддержали, а представители Парламента в итоге обещали учесть это в новом законе.