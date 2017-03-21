Бороться с коррупцией по-новому предлагают в Казахстане

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с общественностью разработали пять проектов, призванных решить самые острые проблемы взаимоотношений общества с государственным сектором, передает телеканал «Хабар 24».

Список свежеразработанных проектов охватывает полный спектр сфер: это общественный аудит методом «Тайный покупатель»; рассмотрение конфликта интересов на госслужбе; мониторинг государственных закупок на предмет обоснованности цен на закупаемые услуги и товары; антикоррупционное просвещение в трудовых коллективах, а также борьба с коррупцией в рядах полицейских.

«Только за прошлый год фактически осуждено свыше 900 человек за вопросы коррупции. Особую озабоченность вызывает сфера деятельности органов внутренних дел, поскольку статитстика свидетельствует, что большая часть осужденных именно в этом государственном органе. Среди местных исполнительных органов у нас озабоченность вызывает сфера деятельности органов образования. Сегодня актуальность этого вопроса не спадает», — отмечает Салауат Муксимов — директор департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Реализовать все направления планируют в течении этого года. Центральные и местные органы должны будут отчитаться перед конгрессом гражданских инициатив спустя 6 месяцев о том, как идёт исполнение проектов. По словам разработчиков, это не окончательный вариант — графа проектов может быть дополнена новыми предложениями.