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Более 200 000 карагандинских тюльпанов порадуют женщин 8 марта

Сабина 1 час назад Комментировать 7

Жительницам Астаны и Актау на 8 Марта подарят выращенные в Караганде цветы.

К Международному Женскому дню больше 200 тысяч голландских тюльпанов вырастили в тепличном комплексе ТОО «Green Technology» .

«В декабре мы высадили луковицы тюльпанов, полученные из Голландии. У нас прямые поставки. Всего – 12 сортов, из которых два новых», — делится главный агроном ТОО «Green Technology» Галина Кизилова.

Цвета можно подобрать на любой вкус: и красные, и желтые, и белые с ярко алой каймой, лавандовые, сиреневые, оранжевые… Предприятие открыло в этом году западное направление.

«В этом году больше 50 тысяч тюльпанов отправили в Актау, около 20 тысяч – в Астану. У нас есть оптовые покупатели в Павлодаре», — говорит  Галина.

Не останутся без тюльпанов и карагандинки — ведь чуть больше половины выращенных цветов реализуются на местном рынке.

Главный агроном даже поделилась секретом, как дольше сохранить тюльпаны в вазе:

  1. Обязательно подрежьте стебли перед тем, как ставить цветы в воду.
  2. Вода должна быть очень холодной, так тюльпаны сохранятся дольше.
  3. Уберите вазу подальше от прямых солнечных лучей.
  4. Можно добавить в воду сахар или аспирин.
  5. Вовремя доливайте воду.

По материалам karaganda-region.gov.kz

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Автор: Сабина

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