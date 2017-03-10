Санаторий Жосалы
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Благотворительный «Фестиваль сладостей» пройдёт в Караганде

Сабина 1 час назад Комментировать 4

Уже завтра, 11 марта, в Караганде пройдёт концерт и ярмарка в помощь тринадцатилетней девочке.

Сладкий фестиваль будет длится с 13:00 до 18:00 в здании музея изобразительных искусств. Гостей мероприятия ждет яркая программа с участием молодых музыкантов и творческих коллективов, а также возможность приобрести эксклюзивные сувениры и необычные кондитерские изделия !

Все вырученные средства пойдут на помощь маленькой Итианы Шингисхановой с диагнозом ДЦП, которой требуется курс реабилитации в центре «Шипагер».

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Автор: Сабина

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