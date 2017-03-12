Бешпармак по-английски

Хеллоу алейкум!

Пишет вам ваш земляк из Англостана, называемого по ошибке Великобритания. Оговорюсь сразу — не из Лондона. Странное дело, но почти все считают, что если казах переехал в Англию, то это обязательно Лондон. На самом деле Британия очень большая, почти как Карагандинская область.

Меня зовут Талгат Оспан. Коренной карагандинец, покинувший родные «Макены» и «Приханы» не корысти ради, а токмо волею перевезшей меня супруги. Она у меня умная: поступила учиться в докторантуру и взяла меня с собой в качестве грузчика, домохозяйки и няньки для ребенка. Да, с нами еще дочь и моя мама. Теперь «банда» карагандинцев живет в Newcastle upon Tyne (Ньюкасл на Тайне).

Решение

Сразу скажу: тяжело решение о переезде пришло. Раздумья, размышления, «могилы предков» и прочие «милые березки». Но собрав волю и мою мужественность в свой кулак, супруга сказала: это для будущего нашего ребенка! И я решился.

Подали документы в «Болашак». Жена поступила сразу. Никаких проблем в этом отношении не было, кроме всеми любимой бюрократии. Супруга сдала тесты на знание казахского языка, мы заложили все имущество, а также сдали в залог родителей и всех родственников плюс подписались в рабство на 5 лет (отработка по окончании учебы). Помимо тестов на знание Конституции и языка, были вопросы о действующих членах Правительства и прочие веселые вещи! Вспомнился ОВИР советский и сдача экзаменов по Научному коммунизму. Имейте в виду и читайте «Казправду»!

Стали готовить визы и прочие документы. Визы — это сложно, поэтому рекомендую обращаться в фирмы, которые занимаются оформлением. Стоят недорого — около 10 000 тенге на человека. Многое подскажут. Например, у нас вид на жительство на весь срок учебы, о чем нам сказали в фирме, а у друзей виза только на 1 год. Теперь мы спокойно живем и учимся, а друзья вынуждены продлевать визы, что стоит денег, причем немалых плюс перелет в Казахстан и прочие расходы. Консультации в консульстве Англии вам вряд ли дадут, а бюрократы Англии пострашнее наших, бешпармачных, будут. От овсянки, наверное.

Также сдали тесты на СПИД, туберкулез и на Эболу — ну так, для уверенности. Шутка, если кто не понял. При покупке билетов совершили ошибку, выбрав украинские авиалинии МАУ. Из-за событий с Россией они летают в обход, через Черное море. Лететь на стыковку в Киев теперь почти 7 (!) часов!

Перелет

Отгремели торжественные тои отъезда, допел Кайрат Нуртас, и мы стали собирать чемоданы. Имея в составе семьи 3х женщин, маму, жену и дочь, я был ограничен в праве перевоза вещей. Всего 4 чемодана, каждый по 23 кг. Мне сказали, носки и трусы это все, что мужчине нужно для счастья. Потом подумали и выкинули носки, пообещав подарить мне новые на 23 февраля.

Вот она, ночь вылета. Вызвали такси. Ждем. И тут сюрприз. Приехал Даурен — первый наш водитель-таксист, с которым познакомились, переехав в Астану! Мы посчитали это добрым знаком. В астанинском аэропорту, как всегда, толпа нексиевладельцев с криками «ээ, братищке, куда едем». Понять, что люди могут УЕЗЖАТЬ — это выше их сил. Отбившись от «золотозубых» бомбил, прошли к зоне вылета.

Граница, зал ожидания. Приехали мы рано, соответственно, захотели есть. Посмотрели цены в единственном кафе (привет, ЭКСПО!) на всю международную зону — и как-то решили стать веганами, йогами и прочими голодающими.

Прошло время, и нас принял борт старого Боинга. Самолеты МАУ отличаются тем, что их нужно списать в утиль. Давно. Еда тоже не понравилась. Мама сказала, что нужно было взять вареных яиц, и вообще, курицу с огурцами никто не отменял, а на границе она бы договорилась! Зная маму, поверил. Тут же пожалел, что не взяли огурчиков, казы, хлеба и другого бешпармака. Ладно. Перетерпели.

В аэропорту Киева «Борисполь» ждал сюрприз 2. Оказывается, «гарны хлопцы» не признают наш duty free. Двое парней, летевших с нами, отказались отдать 2 литра «вискаря», отошли к туалету. Вышли веселыми и с перегаром, без бутылок в руках. Правильно, «уплОчено» ведь!

Последний недолгий перелет из негостеприимного Борисполя — и вот она, земля англов, саксов и прочих друидов. Приземление в Лондон прошло без эксцессов, Почти. Мы не в Хитроу, а в Гейтсвик заземлились. Ехать до центра города далеко. Ну да ничего, такси же есть.

Пограничный контроль был строг. Спросили, какой из станов мы представляем и везем ли с собой опиаты? Мы гордо сообщили, что Казахстан — это не Афганистан, и вообще, Гена через неделю в вашем Лондонграде драться будет (дело было перед сентябрьским боем Головкина). Оставили отпечатки пальцев и пошли за чемоданами.

Сюрприз №3. Товарищи из «незалежной» подумали, что чемодан слишком тяжелый и облегчили его на сувенирные конфеты, которые мы везли на сувениры англичанам. Но мы не расстроились, а наполнились гордостью за шоколад «Рахат», который так хорош, что его даже крадут!

Сели в такси. Водитель, коренной англичанин, с лицом индуса, на чистом бангладешском английском спросил: « Салам аллейкум! Куда вам, гости из страны Экспо?» Мы назвали адрес, удивились цене и поехали в Лондон! Ура!

Эмоции зашкаливали. Все казалось прекрасным. Вот она, наша гостиница! Чем она встретила нас за 150 фунтов в сутки? Не угадали! Картинка в Booking явно была из Турции. Комната — 8 квадратов, 4 кровати впритык, душ над унитазом. Сыровато и таракановато. Но ша! Мы отдыхали в Топаре, нас не испугаешь! Месторасположение отеля, правда, удалось: пешком 15 минут от Гайд парка и 25 минут до Букингемского дворца. Куда мы сразу и пошли.

Маман решила передать Ляззат-апай варенье, только охранники в шапках нас почему-то к ней не пустили!

Далее нас ждали еще два дня в Лондоне, путешествие на вокзал имени товарища Гарри Поттера, поезд до Ньюкасла и новая жизнь.

О чем будет блог?

Дальше, в последующих статьях, я постараюсь рассказать об Англии и жизни в ней. От первого лица. Буду делиться своими впечатлениями и давать небольшие советы.

Сравню жизнь «у нас» и «у них» (или теперь наоборот?). Расскажу обо всем, начиная с коммунальных услуг, заканчивая продуктами питания. Будет много фотографий. Юмор и легкий слог гарантирую. Встречаемся по воскресеньям!

Буду благодарен обратной связи. Отвечу на все вопросы, в меру своих скромных возможностей. Читайте. Спрашивайте.

Искренне ваш, англоакын Талгат.

Глоссарий:

Англостан – Англия

Ляззат апай – Королева Елизавета

Таракановато – много тараканов в номере

Нексиевладелец – таксист с юга Казахстана, передвигающийся в основном на Nexia