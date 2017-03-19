Бешпармак по-английски. Chapter II.

Хеллоу алейкум!

Сегодня воскресенье, а значит, продолжаем знакомиться с жизнью англоказахов! Сегодняшний рассказ пойдет о последних днях в Лондоне, переезде в Ньюкасл и первых бытовых проблемах, поджидающих каждого неофита-эмигранта на пути к «дольче вита» и английскому файф-о-клоку. Итак, поехали, как говорил мистер Гагарин.

Лондонский променад

Проснувшись в неуютном отеле, мы проследовали в подвальное кафе, дабы вкусить немного еды и позавтракать. Кафе удивило крайней неуютностью и скудостью рациона. Что нам предложили? Кофе растворимый и чайные пакетики (неограниченное количество), йогурт, джем 2-х видов, хлеб для тостов, круассаны, масло ирландское, ветчина, яичница.

Жарить тосты нужно было самим. И вообще, самообслуживание. Набрав еды, перед нами встал вопрос ветчины. Решив, что она некошерная, отказались. Сгрызли тосты с джемом, съели яйки-млеко и пошли завоевывать город!

Лондон впечатляет! Огромный город, который никогда не спит! Отель располагался в районе компактного проживания арабо-англичан. Такого количества бород и хиджабов не встретишь ни в Дубае, ни в Марракеше. Вообще, Лондон — реинкарнация Вавилона, кого только в нем нет! Все народы представлены в нем, кроме англосаксов. Ходят слухи, что существует в Лондонабаде резервация для англов, но находится она явно далеко от центра города.

Осматривая вывески на арабо-английском языке, мы направились в Гайд парк. Достопримечательностей много, все не перечислить. Особо запомнилась статуя «Пусти казахов в Англию» на фото ниже.

Посетили товарища Биг Бена. Сделали фото. Очередь на самое знаменитое колесо обозрения мы благоразумно обошли — тратить жизнь на очереди мы в СССР отлюбили. Решили просто погулять и впитывать атмосферу.

Я с первого дня ощутил проблемы с сигаретами. Наивно решив, что брошу курить с момента приземления, понял, что ошибся. Зайдя в магазин к дружелюбному пакистанцу, я был шокирован ценой «табачных палочек». ОДНА ПАЧКА СТОИТ – 5.99 фунта!!! В пересчете на тенге это 2400 за пачку. Жаба стала бороться с ушами в трубочку. Уши оказались сильнее. Попытка купить одну сигарету разбилась о притворное возмущение Мухаммеда (продавец, мы познакомились), что поштучная продажа against the law и вообще «мы, пакистанцы, самые законопослушные англичане!». Вспомнив родной «жол пол», я начал искать пути коммуникаций, и с помощью гугл-переводчика на чистом пуштунском языке договорился с Маке. А как вы думали? Система «Маке-Баке», она по всему миру работает. Оказался вполне свой пацан, «шарящий» и понимающий.

Выкурив трубочку мира, с полным удовлетворением подошёл к семье. По моим осоловелым глазам маман поняла, что воспитала очень общительного сына, вздохнула и сказала, что семья хочет кушать, время позднее, и мы немного заблудились. Супруга с ребенкой Талгатовной подтвердили, что карта показывает не совсем корректно, и вообще, «папа, хватить экономить, поехали на такси». Найти стоянку такси оказалось не так уж легко. Знаков мы пока не различали. Решили обратиться за помощью к полиции.

Полиция в Англии — это нечто! Реально друг человека и даже эмигранта. Подойдя к патрульным дядькам, обвешанным автоматами, я ожидал, что они спросят регистрацию и прочие «папирен партизанен», но не тут-то было. Милый двухметровый дядька в бронежилете и с огромной винтовкой наперевес сам (!) проводил нас на стоянку такси и объяснил моей англоговорящей супруге, сколько платить до нашего отеля, чтобы не обманули! Представляете такое у нас? Снова — привет, ЭКСПО! — нам есть чему поучиться.

Сев в классический «кэб», мы назвали адрес и встали в пробку. Надолго. Достар, пробок в Казахстане нет. То есть их НЕТ! А вот в Лондоне пробки. Расстояние в 2 километра мы ползли (ехать это черепашье движение назвать язык не поворачивается) около часа. Измучавшись в пробке, мы завалились в отель. Немного отдохнув, сходили в кафе и стали готовиться к утреннему поезду.

Вокзал

Проснувшись рано утром, не адаптировавшись к разнице во времени в 6 часов, мы решили пораньше выехать на вокзал. Ну как пораньше? За 5 часов до отправления! Не забывайте: мы же с мамой, а советской выплавки маман априори не верит в расписание. Завтрак. Сбор 4-х чемоданов и 137 сумок и сумочек. Такси. Вокзал. Тележка.

Вот он, знаменитый Вокзал имени Гарри Поттера, именно оттуда он уезжал в Хогвардс. Теперь свой «Университет Магии» ждал и нас, карагандинцев. Вокзал просторный. Чистый. Внутри есть «Wi Fi» и прочие чудеса. Нет таксистов на входе. Никто не спрашивает тебя «ээ, бразе, садись, довезу», нет чудесных парней с золотыми фиксами и нет ни одной Нексии. Даже Опелей нет. Как они тут живут, дикие кельты?

Расположив две тележки с сумками, мы стали изучать «Кингс Кросс Вокзал». Умелые англосаксы сделали целый аттракцион из Гарри Поттера: есть музей, магазин, фото с тележкой, исчезающей в стене.

Побродив по вокзалу, мы обнаружили, что в зоне посадки вместо Wi Fi нас ждет Фая с вай-ваем! Там не работал Wi Fi, а наши сим-карты отказываются ловить сеть. Казахстанские УЖЕ не работают, а английские ЕЩЕ не работают. Билеты электронные, не нуждаются в распечатке, просто код сканируешь, и все. Выкрутились, сделав «скриншот» фото. Выдохнули. Прошли на перрон.

Сюрприз номер 1. Полное отсутствие проводников. Подошел поезд. Не предъявив билетов и паспортов, сели в вагон. Расположили чемоданы и ждем, когда придет Властелин Вагона, Мастер Ключей от туалета или, в крайнем случае, Король Постельного белья. Не было никого! Шокированные такой безалаберностью «Англия Темир Жолы», мы почувствовали себя незащищенными. Как иначе? Ведь без команды, приученные «КТЖ», мы не могли пойти в туалет, не зная, где санитарная зона. Вот как так можно?

Проводник и контролер в одном лице появился минут через 40. Он был один (!) на весь поезд. Любезно спросив билеты, просканировал их с экранов наших телефонов и пожелал удачного пути, объяснив правила подключения к интернету. Кстати, туалет не закрывается никогда. Розетки бесплатные. И даже — о ужас! — работают.

Путь до Ньюкасла занял 4 часа, что в сидячем поезде не доставило больших проблем. И вот он, наш новый город!

Ньюкасл. Шок первых дней.

Прибыв на вокзал Ньюкасла, усталые, но довольные отправились к стоянке такси. Нас ждал квест. Найти контору риелторов, взять ключи и найти свой новый дом. Таксист оказался по традиции англичанином с бангладешским лицом (мафия у них, что ли?). Погрузив чемоданы, повез нас окружным (как мы позже узнали) путем к риелторам. Заполнив необходимые бумаги, которые не отправили почтой из Казахстана, мы получили ключи.

Первое впечатление от улицы и новой квартиры были положительными, пока мы не попали внутрь. Все хорошо, но в одной из комнат не было мебели. Точнее, был только шкаф. Также не было обеденного стола, стульев и пылесоса! Учитывая, что вся квартира покрыта ковроланом, отсутствие пылесоса вызвало у маман шоковое состояние: как так, советская женщина среди ковров и без средства чистки?

Звонок риелторам. Удивление в стиле — «а зачем вам кровать, пылесос и стулья»? Мы слышали, что степняки спят на полу, умываются только в дождь, а пылесоса боятся как огня. Но в итоге английский супруги, помноженный на мои кондовые маты на русском убедили риелторов, что они ошиблись. Пообещав исправить все за два дня, они поспешили положить трубку, улыбаясь так, что видно было даже по телефону.

Сюрприз номер главный. Розетка! Здесь розетки не такие, как во всем мире. Что-то треугольно-непонятное. Разряженные телефоны требовали энергии. Как быть? Ведь Гугл тоже недоступен при выключенном телефоне! Снова такси. Магическое слово ИКЕА (чтобы не икалось тебе, добрый дяденька шведский) и мы едем закупаться.

Парни, предупреждаю! Никогда! Никогда, вы слышите, не возите жен в «Икеа»! Особенно когда она такая огромная. Не отдохнувший, уставший от дороги и кантования чемоданов, я вынужден был гулять по этому «Икеа граду» почти три часа! Остановило нас только то, что «Икеа» закрывалась! Ура!

Короче говоря, купив: адаптеры для розеток, гладильную доску, полотенца, коврики, свечки, пустые бутылочки (зачем?) и кучу прочего ненужного хлама (звук подзатыльника от жены)… Упс! Очень нужных вещей для дома и интерьера. Выкатились с тележкой на парковку.

Такси

Такси вызывать здесь очень удобно. В магазинах стоят специальные телефоны. Снимаешь трубку. Диспетчер спрашивает, куда ехать, ваше имя, потом говорит номер машины, и все — стоишь и ждешь на специальной парковке свою машину. Подъезжает такси, водитель спрашивает имя вызвавшего, загружаешься и едешь. Кстати, здесь почти везде пресловутый Uber, очень удобно. Симбиоз Uber и таксопарков.

Сюрприз номер 3. Водитель оказался настоящим англичанином, местным, как здесь говорят, не англичанин, а «локал». Посматривая на нас, определил, что эти китайцы явно не местные и решился спросить: вер ю фром, косоглазые? Я на чистом английском ответил, что из Казахстана, приготовившись дать гаду в торец, если скажет про Бората. Водила вдруг заулыбался и выдал следующее: оооо, знаю вашу кантри, морды ваши не местные, вы земы крутого боксера GGG! Велкам бразе и систа! А когда он узнал, что мы с одного с Геной города, то стал нашим другом. На время поездки. Потому болтал без умолку.

Сказать, что мы были в шоке, не сказать ничего! Мы ждали сравнения с Боратом , ну или на крайний случай расспросов про «СтанКантрис», как нас на Западе кличут, а тут ТАКОЕ! Рахмет, Гена!

Но это еще не все! Приехав домой, расплачиваясь с таксистом, мы получили скидку! Таксист взял с нас 10 фунтов вместо 13. Вот оно как! Гена, огромный РАХМЕТ за такое продвижение нашей Родины!

Вот так сумбурно о первых днях нашего пребывания в Англостане. В следующие выходные я поведаю вам более подробно об адаптации, местной зверской бюрократии и первых впечатлениях о городе Ньюкасл!

Глоссарий талгатско-русского диалекта:

Хеллоу алейкум! – приветствие

«Дольче вита» — сладкая жизнь (ит.)

Английскому файф-о-клоку – традиционное чаепитие в Англии

яйки-млеко — классический завтрак из яиц и молока

against the law – противозаконно (англ)

«Шарящий» — понимающий, разбирающийся (сленг)

Кантри – страна

СтанКантрис – устойчивое выражение в англоговорящих странах, о государствах, чье название заканчивается на «стан». Не полит корректное.

Велкам бразе и систа! – Добро пожаловать, братья и сестры!

Локалс – В Англии не принято говорить о национальной принадлежности, гражданин родившийся здесь, назовёт себя только так – локал. Что значит местный.

«земы» — земляки (сленг)