Бешпармак по-английски. Chapter III.

Хеллоу алейкум!

Сегодня воскресенье, а значит, мы продолжаем свое знакомство с жизнью англоказахов. Тема сегодняшнего блога одна из самых близких казахстанскому сердцу – наш любимый и почитаемый бюрократизм! Приступим! (прим. ред. восклицательных знаков будет много, статья эмоциональная)

Почта и документы

Все мы любим сравнивать нашу жизнь с западной, чаще всего в пользу Запада. Дескать, все у нас плохо и кондово, а вот у них — порядок! Ха-ха-ха, индейское жилище вам, фигвам называемое неграмотно. Есть, есть на Родине то, чем мы гордиться можем! Я хочу похвалить ЦОНы и Банки.

Да, не удивляйтесь — именно ЦОНы и Банки. Все оформление у нас проходит через одну организацию. Ну, за редким исключением. Кто помнит недавнее прошлое, а кто-то советское — как там все было? БТИ, паспортные столы, ОВиР и прочий Армавир. Можно было половину жизни потратить на оформление документов! Так вот, в Англостане именно так, здесь НЕТ одной организации для оформления. Вам нужно мотаться везде и искать самому, как, что и зачем, плюс вы никому не нужны, и никто вам не подскажет! А открыть счет в наших банках занимает максимум три часа времени.

Приехав в Ньюкасл, мы на второй день пошли на почту, которая, как во времена СССР (50е – 70е), заменяет все. Почта в Англии — это мегаорганизация, одна из самых мощных и крупных. Англичане вторые в мире после Японии, кто пользуется открытками! Вы помните эти картонные красивые карточки? Те, кому меньше 25 лет, не вспомнят! А здесь это огромный рынок, с оборотом около миллиарда фунтов в год! Но подробнее о почте в отдельном посте, сейчас не о ней.

Первый лайфхак для тех, кто едет учиться на долгий срок. Нужно оформлять BRP (British resident permit) — по-нашему вид на жительство, тогда вам не нужно продлевать гостевые визы, и это позволит сэкономить кучу времени и денег. Нам это подсказали в фирме по оформлению виз в Караганде. Соответственно, виза у нас на весь срок пребывания в Англии плюс право на работу (кроме работы врача и дантиста). Подробности можно погуглить.

Итак, на второй день пребывания в Ньюкасле мы пошли на почту, где нас ждали новые документы. Показали свои паспорта, расписались — и вот, мы уже резиденты Ляззат апайкиного Ханства островного! Ура! Жизнь удалась, и теперь мы можем все!

Как бы не так! Королевство победившего капитализма устроено так, что чтобы получить все блага, нужно испытать неофитов на прочность. И тут начались отличия.

Английский резидент и банк

Чтобы стать полноценным резидентом РК, вам нужно оформить вид на жительство в ЦОНе и… в принципе, все. Внутри есть практически все окошки: пришел в одно место, и все. Здесь не так. Страна победившей бюрократии! Приступим по порядку.

Мы получили ВНЖ. Теперь нам нужен банковский счет. Как его открыть в РК? Пришел с удостоверением личности и оформил. Вас обнимут, оближут и будут целовать (возможно). Здесь ты не нужен никому, даже банку.

Придя в местное отделение HSBC банка, мы удивились, что никто нас не ждет с объятиями, а ведь мы клиенты! Давайте, танцуйте перед нами. Дяденька в костюме спросил нас, что мы хотим. Получив ответ, что мы хотим осчастливить банк своим счетом, он улыбнулся и сказал, что вам, «боратовцы», нужно назначить «апойтмент» (собеседование), а потом мы еще подумаем, открыть вам счет или нет! Ближайший «апойтмент» возможен через …. Тадам….5 (пять!) месяцев! В шоке мы ушли из банка.

Решили, что сломаем систему, и обратились в стоящий по соседству «Barclays bank». Ничего подобного. Там то же самое, только «апойнтмент» возможен через неделю. Мы, счастливые, согласились. Через 7 дней мы во всеоружии ринулись в банк. Считая себя умными, взяли с собой все документы: договор на аренду квартиры, паспорта и свои милые улыбки. В банке нас вежливо выслушали (здесь все вежливые и улыбаются, но это значит именно вежливость, а не благосклонность к вам) и сказали, что нужен счет на оплату вашей квартиры, любой, где будет указана ваша фамилия.

То есть документ тут не особо-то и нужен! Важен счет на оплату, квитанция, которая в Казахстане приходит с рекламой окон и прочих пирожков. Вот что здесь документ, а ваш ВНЖ — это просто кусочек пластика. Назначив другой «апойтмент» через две недели, мы пошли ждать счет на коммуналку за воду или электричество.

Через две недели

Получив счет, радостно побежали в банк. Нас снова приняли, посмотрели бумаги, и с улыбкой выдали: сорян, казахи, но тут написано просто Оспан, без имени, нужно полное имя, а вдруг это не вы. Я уже кипел, но супруга вывела меня из банка и из себя на улицу, сама же вернулась обратно. Оказывается, она взяла справку с университета, что там учится и оформила себе счет, пока я кипел на улице и обучал англов русско-казахским матам. Закончив оформление, она записала меня на «апойнтмент» еще через 2 недели.

Лайфхак 2. Без счета в местном банке и местной карты ваша жизнь никогда не будет комфортной, поэтому запомните: если вы студент, то можете получить справку с ВУЗа и сразу же открыть счет в любом банке! Избежав бюрократии.

Позвонив в коммунальную службу, мы попросили дополнить имена и снова стали ждать. Еще через 2 недели, одев «костюм-шалбар», я подпоясался галстуком и снова пошел в банк. Показав своему менеджеру все документы, включая прыщики и родинки на теле, я услышал: оо, все супер, сэр степной, но! (тут мне стало плохо) в счете за воду указано, что Вы — миссис, а Ваша жена- сэр. У вас два варианта: ехать в Таиланд и сменить пол или исправить счет, и только потом вернуться на «апойтмент». Милая улыбка, мои закатанные в обмороке глаза и снова ждать две недели (сакральное число у них, что ли?).

Опять звонок коммунальщикам, выслушивание извинений и снова ожидание. Получив счет с исправленным и проверенным под лупой именем, я пошел штурмовать банк в пятый раз. Белая рубашка, причесанный и даже с почищенными зубами я предстал перед менеджером. В этот раз я принес все! При мне были: мой паспорт, паспорт ребенка, свидетельство о рождении (а вдруг?), договор об аренде, счет за воду, счет за газ, справка жены с ВУЗа, ее приглашение из ВУЗа, мое приглашение на языковые курсы (я тоже учусь, кстати), документы об оплате за учебу, квитанции об оплате аренды квартиры, целая пачка чеков со всех магазинов. Я был готов, как Спанч Юою в первый день работы! Придя в банк с улыбкой, дыша «Колгейтом» в лицо менеджера, начал выкладывать все бумаги. Она с пониманием отнеслась ко мне и выудила паспорт со счетом, улыбнулась (бесит!) и ушла. Я в шоке ждал ареста и депортации. Через 15 минут она вернулась, и стой же мерзкой улыбкой выдала: конгратулейшен, все ровно, бразе, заполни папирен — и ты наш клиент. Улыбка тут же мне стала нравиться, я заполнил своим корявым почерком бумагу и побежал ждать карту.

В Англии все приходит по почте. То есть вообще все. Через три дня мне в конверте пришла моя банковская карта. Еще через день почтой пришел мой пин-код. Еще через неделю пришел картридер для генерации кода безопасности при онлайн-оплате. Как вы видите, почта здесь царит!

Полиция и налоговая

Промаявшись с документами, мы совсем забыли, что нам нужно зарегистрироваться в полиции! Нас предупредили об этом на границе, что нужно встать на счет по адресу в течение месяца. Кто там плакал о регистрации в Казахстане? Везде так. Та же прописка, как в союзе. Поняв, что мы промаялись с банком 2 месяца, мы в панике пошли в полицию — сдаваться.

Полиция удивила чистотой и дружелюбием.

Никаких решеток, чистый холл (фото не будет, извините, запрещено внутри фотографировать), два зала ожидания. Отправил в нокаут туалет, чистый (белоснежный), с наличием бумаги, даже с пеленальным столиком для грудничков. Взяв талончик, как в ЦОНе, мы стали ждать. Загорелось табло с нашим номером, и мы пошли сдаваться в нарушении режима пребывания, на ватных ногах и покрываясь липким потом.

На удивление офицер-шотландец не сказал нам ни слова, улыбнулся, попросил документы с договором аренды, почитал. Снова улыбка и просьба показать квитанцию с коммунальной службы (о боже!). Заполнил что-то в компьютере, пожелал нам доброй учебы, и мы ушли. То есть никаких угроз, намеков и прочего. Заполнил, улыбнулся и отправил учиться.

На этом наши мытарства не закончились. Через пару дней нас ждало письмо грозного содержания: товарищи англоказахи, вам нужно срочно встать на учет в налоговую инспекцию, иначе мы вам такое устроим! Быть в акимате (civic center) строго такого-то числа в 10 утра! И подпись — «смотрящий по налогам от английской братвы».

Мы снова сникли, спросить не у кого, осталось только ждать. Супруга спросила в университете у сокурсников, чем это нам грозит и какие налоги, если мы всего лишь учимся? Оказалось, что такие письма приходят всем, нужно показать свои ВНЖ с паспортами и справки с вуза/курсов.

Выдохнув с облегчением, в сроки, обозначенные в письме, мы пришли в акимат, он же налоговая. Дождавшись очереди, прошли к окошку. Подали документы, нас отметили как не платящих налоги, и мы ушли. Потратив всего 40 минут, включая время на дорогу.

Помощь

Помощи ждать не стоит. Вам никто никогда не поможет. Я убедился, что диаспора не придет тебе помогать, даже консультацией. Все вопросы в группе фейсбука остаются без ответа. Например, наш город, казахстанцев очень мало, всего около 50 человек. Каждый занят своими делами. Но зато отсутствие внешней помощи очень хорошо помогает быстрому погружению в среду и адаптации. Помните фильм «Брат 2», сцену на Брайтон-бич? Если вы попадаете в диаспору, то у вас не будет ни языка, ни практики жизни. Вы потратите свое время на ненужные вещи.

На личном примере я убедился, что чем больше ты набиваешь шишки, тем быстрее проходит процесс адаптации. Зато теперь я могу помочь вам, читателям, давая консультации.

Итак, давайте пройдемся по порядку, какие документы нужны будут вам в случае, если соберетесь учиться в Англии.

Список важных моментов для планирующих учиться в Англии:

1. Вам нужен риелтор, который найдет вам жилье. Неважно, в аренду или в собственность.

2. Арендуя квартиру из РК, будьте готовы, что вам придется заплатить большую предоплату за аренду. Иногда за 6 месяцев сразу.

3. Вам необходимо оплатить депозит минимум за 1 месяц. Это залог за квартиру, который берет государство, он служит гарантией лендлорду (хозяину квартиры) на случай порчи имущества.

4. Лучше оформлять ВНЖ, если вы едете на долгий срок учебы.

5. Без счета за коммунальные услуги даже не пытайтесь ничего предпринимать. Получите счет с вашим именем и только потом приступайте к оформлению бумаг.

6. Регистрируйтесь в полиции, как только определились с жильем и подписали договор аренды.

7. Если вы планируете работать, вам нужен NIN (National insurance number) — аналог нашего ИИН

Вкратце это все. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу всем. Почта для обратной связи: anglakyn@gmail.com

С уважением, ваш англоакын Талгат Оспан.

Глоссарий талгатско-русского диалекта:

Фигвам – вигвам, индейское жилище. Игра слов.

Ляззат апайкиного Ханства островного – Королевство Королевы Елизаветы

конгратулейшен, все ровно бразе, заполни папирен – поздравляем, все хорошо, заполните бумаги. (сленг)

лайфхак – буквально «взламыватель жизни», что-либо облегчающее жизнь, совет (совр. сленг)