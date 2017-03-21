«Аутизм победим»: казахстанцы на пути к инклюзивному обществу

Сегодня в Караганде проходит второй день Республиканских соревнований по инклюзивному спорту. Чтобы рассказать о мероприятии, в гостях у ТК «Новое Телевидение» побывал координатор соревнований и координатор проекта «Аутизм победим» Дмитрий Вдовин. А что же Дмитрий рассказал о самом проекте — узнал корреспондент novoetv.kz.

Инклюзивный спорт — инициатива объединения «Аутизм победим». Но что же это за объединение и как оно появилось?

История проекта «Аутизм победим» началась с того, что около десяти лет назад в Москву из Алматы на семинар приехала психолог, и привезла с собой целый ряд вопросов к тем людям, которые работают с аутизмом. Эта женщина рассказа о российских центрах на родине, и первый ребенок из Алматы отправился в Москву на занятия. Когда мама особого ребенка заметила прогресс, то стал вопрос — где же этому ребенку жить, с кем общаться? Тогда и зародилась идея создания особого общества, где одинаково ценятся и живут рука об руку все люди, независимо от их особенностей — инклюзивного общества. В те далёкие времена всё начиналось с трех-четырех заинтересованных семей, занимавшихся с приглашенным специалистом в некоем подобии домашнего детского сада. Родителям проводили инструктаж, рассказывали и показывали, как заниматься с ребенком, и к первым семьям присоединялись и другие, и так образовался коллектив «Ассоциация родителей детей-аутистов». При помощи российских специалистов родители работали с детьми самостоятельно, обучали «новобранцев», и вскоре на помощь семьям пришел общественный фонд «Милосердие». Благодаря спонсорам у родителей деток-аутистов появился отдельный дом для занятий, а в 2013 году общество стало официальным.

В Караганде, где сегодня проходят Республиканские соревнования по инклюзивному спорту, движение по созданию инклюзивного общества и помощи ребятам-аутистам организовали сами родители: кто-то приезжал и делился опытом на месте, кто-то приходил за опытом, и вот единомышленники собрались все вместе.

«У нас в проекте — 12 городов, и сейчас мы путешествуем по Казахстану и даем семинары, и вот мы пытаемся до лета их завершить», — говорит Дмитрий Вдовин. — «Мы приглашали родителей из других городов в Алмату, на обучение. Люди приезжали на месяц-два, получали индивидуальную программу, обучались, занимались, потом возвращались домой и работали по этой программе сами. Здесь, в Караганде, в том числе. Потом мы познакомились, и так разрослась программа. Мы проводим консультации, наблюдаем за детьми, и если это наш случай — то мы можем помочь».

Сам Дмитрий Вдовин — психолог и отец, и не раз проводил консультации для пап. К детям, делится специалист, есть определённые требования — идущий на занятия ребенок должен быть абсолютно здоров физически, все медицинские показатели и документы должны соответствовать.

«Потому что мы интенсивно работаем, и много занятий спортивных, и нельзя провоцировать детей, например, с эпилепсией. Поэтому противопоказаний быть не должно. Но также у нас есть различные формы работы для родителей. Для них мы проводим консультацию, где родители знакомятся , общаются, обмениваются номерами и вникают в происходящее. Если они видят для себя смысл в занятиях, они могут ходить по два-три раза в неделю, заниматься с ребенком», — объясняет координатор.

Родителей заинтересованных видно всегда — они втягиваются буквально сразу. У некоторых всё же бывают сомнения, и такие люди долго присматриваются либо приходят спустя какое-то время, но зато настроенные заниматься с ребенком и с самим собой.

Со временем более опытные родители детей-аутистов становятся наставниками для других, только пришедших на занятия мам и пап. Дмитрий добавляет, что есть даже такая категория как «мама-тьютор» — тот человек, который может контактировать с определенной группой и помогать этой группе «пробуждать» особых деток от их «застекольного» состояния. При добровольном обществе «Милосердие» мамы-тьюторы организовали отдельный проект — теперь, на должности тьютора, они обучают других родительниц и своим примером доказывают, что силу духа в себе можно воспитать.

«Это воодушевляет. И когда человек начинает работать и видит результат, то и мама активнее включается в работу с ребенком, и папа включается, и включаются сёстры и братья. Тогда человек крепнет на своих успехах и на примере других», — говорит Дмитрий.

Занятия с детьми проходят в разной форме, но в основном — спортивные, особенно на первом этапе.

«Дети должны научиться работать, идут занятия на зрительный контакт, работа с глазами, эмоциональный очень большой уклон — потому что ребенка-аутиста надо «разбудить», получить эмоциональный отклик», — поясняет психолог.

С детьми-аутистами проводят занятия и на контакт — объятия, игры, ведь не все дети одинаково реагируют на рукопожатие или простое прикосновение к плечу. В работу включены и логопеды, и невропатологи, которые так же обучают родителей в процессе занятий.

Реакция на первое занятие у всех разное — ведь некоторые детки даже не могут зайти в незнакомое помещение. Дмитрий поделился, что девочка с таким случаем приехала вместе с родителями за день до занятий — чтобы походить по дому, привыкнуть и познакомиться с помещением.

«Бывают случаи, когда детки смотрят и неожиданно для родителей начинают все делать и уходят довольные. Но это лёгкие варианты А бывает и сложнее. Ведь это все — процесс плавный. Допустим, игровое занятие идёт три часа, из них ребенок два раза по пять минут включался в процесс — это уже прогресс. И с каждым разом мы стараемся это время наращивать», — добавляет координатор проекта.

Помогают в занятиях и обычные, здоровые детки. Обычно это — сестренки и братишки детей-аутистов, которые заинтересованы в «пробуждении» своих родных. Но часто к занятиям привлекаются и их друзья, у которых нет проблемных братьев и сестер — просто дети заинтересованы в самом естественном человечном порыве — помочь ближнему.

«Это интересная, живая атмосфера», — говорит Дмитрий Вдовин.

Занимаясь в инклюзивных группах, дети учатся сопереживанию и ответственности, становятся старше.

А детки дошкольного возраста — от 4 до 6 лет — самые активные помощники. Дмитрий поделился, что сейчас в центре помогают 18 таких маленьких энтузиастов. Своей непосредственностью, подвижностью и жизнерадостностью дети помогают малышам-аутистам быстрее выйти из своего состояния, заражая особых товарищей по команде своим настроением и эмоциями. Дети делятся впечатлениями, учатся планировать предстоящее занятие, хотя проходит оно более в игровой форме. А вот подростковая инклюзивная команда — ПИК — уже подходит к занятиям по-взрослому: ребята продумывают, как пройдёт предстоящая работа, планируют каждое занятие и подводят итоги после, отмечают, с кем и какую работу провести в следующий раз. Включившиеся в подобную деятельность обычные дети положительно меняются буквально на глазах. А для малышей подростки становятся примером и наставниками.

Но самое главное — эти ребята вместе с родителями становятся основой того самого общества, где царит не вознесение самого себя на пьедестал, а товарищество и взаимопомощь, — основой инклюзивного общества.