Ассамблея народов Казахстана поздравила страну с праздником

«Уважаемые соотечественники! Поздравляем вас с общенародным праздником весны, равноденствия и мира — Наурыз мейрамы. Издревле Наурыз отмечался как Великий день обновления, возрождения природы и человеческого духа, день единения и взаимопомощи. Благодаря вековым традициям, отношениям доверия, солидарности, мира и согласия Наурыз мейрамы является объединяющей духовной ценностью Мәңгілік Ел», — цитирует сообщение Zakon.kz.

«Вместе с животворящим дыханием весны Наурыз утверждает наше стремление к гармонии и взаимопониманию, дружбе и единству. Именно в этом заключается формула успеха нашей страны и нашего народа, залог наших будущих побед и свершений. Пусть свет и тепло Наурыза согревают просторы нашего дома — Страны Великой Степи. Символично, что в эти весенние дни страна вступает в решающий период укрепления и развития нашей Родины — Республики Казахстан. Сегодня все мы особенно ярко и отчетливо осознаем свою принадлежность к единой семье народа Казахстана, сопричастность к его делам и ответственность за будущее своей страны», — подчеркнули в Совете Ассамблеи.

«Дорогие земляки! Пусть наш великий и светлый праздник весны Наурыз подарит вам радость, достаток и счастье! Пусть с теплыми и чистыми лучами весеннего солнца в каждом уголке нашей необъятной Родины воцарится гармония, а в каждой казахстанской семье крепнут узы согласия, глубокого взаимного уважения, понимания и любви! Мира и согласия вашему дому! С праздником Наурыз!» — пожелали гражданам Казахстана.