Арестантов ИВС в Карагандинской области выставили как живые экспонаты

Арестантам, отбывающим наказание в изоляторе временного содержания УВД Темиртау, выпала необычная роль живых экспонатов. На их примере студентам Карагандинского государственного индустриального университета прокуроры рассказали о быте и условиях содержания заключенных под стражу, передает BNews.kz.

Экскурсию в изолятор временного содержания решили устроить студентам университета прокуроры г. Темиртау, говорят, молодежь должна наглядно видеть, к чему приводят нарушения административного законодательства. Арестантам, отбывающим наказание в изоляторе, выпала необычная роль, их примеры стали показательными.

По мнению сотрудников прокуратуры, поход в изолятор старогородского отдела полиции УВД г. Темиртау для молодых людей будет полезным, только так молодежь сможет понять, к чему приводят нарушения законов.

«Такая экскурсия в нашем городе проводится впервые. Многие знают об этой стороне жизни только из фильмов. Сегодня есть возможность увидеть все своими глазами. Во время экскурсии и разъясняем законы, например, при рассмотрении дела в суде об административных правонарушениях встречаются молодые люди, которые по незнанию, в силу молодого возраста, допускают такие правонарушения.

За ошибки несовершеннолетних часто приходится нести наказание и их родителям. Есть и система штрафов, люди от 16 до 18 лет, бывает, совершают правонарушения, у них нет своего заработка, не в состоянии оплатить штраф, в таком случае штраф налагается на законного представителя», — рассказывает прокурор Қуаныш Жексембаев.

Экскурсию по изолятору временного содержания прокуроры проводят с целью профилактики мелкого хулиганства среди молодежи. По этой статье нарушителям грозит арест до 10 суток или штраф в размере 22-х с половиной тысяч тенге.

Пребывание в изоляторе временного содержания стало настоящим открытием для студентов, девушки впечатлились особо, говорят, что вид одних только решеток заставляет задуматься о правильном поведении. Задержанные находятся в изоляторе под пристальным наблюдением, в помещении всюду крепкие замки.

В самом изоляторе, где отбывают срок люди, есть стол, столовые принадлежности, умывальник, а также крепко прикрученные к полу железные кровати. Есть помещение, где установлены холодильник и даже микроволновая печь. На момент прихода студентов в изолятор, там отбывали срок несколько человек. Послушав истории некоторых арестантов, молодые люди озадачились.

«Впечатления неописуемые, никому не желаю, чтобы сюда попали, аура сама по себе какая-то напряженная. Вроде и проступки — то у некоторых несерьезные, а не думаешь ведь, что вот так можно «загреметь», задумываешься! Думаю, что полезно сегодня провел время, уже понимаешь, куда можно попасть», — говорит студент Амирхан Тогызбаев.

«Выброс мусора, бычки, брошенные на улице, никто не думает о том, что это наказуемо, лучше здесь быть в качестве зрителя, это удручающее зрелище», — отмечает студентка Анель.

А накануне экскурсии в ИВС в университете, где учатся студенты, по инициативе прокуратуры г. Темиртау состоялся показательный судебный процесс, судили нескольких человек за административные нарушения закона.

«Цель такого показного суда — предотвратить в городе такое правонарушение, как мелкое хулиганство. Это пропаганда среди молодежи проводится, чтобы они знали и не пренебрегали законом. Я думаю, благодаря таким показательным процессам значительно снизится количество правонарушений. Сегодня студенты поняли, что за то, что человек выбрасывает бычок в неположенном месте или мусор, семечки лузгает на пол, все это проступки наказуемые», — отмечает прокурор Қуаныш Жексембаев.

По итогу показательного судебного заседания, четырех человек приговорили к нескольким суткам ареста. Отбывать наказание они будут в изоляторе временного содержания. Еще один нарушитель приговорен к штрафу в размере 22, 5 тысячи тенге. Как отмечает судья, в результате этого процесса, молодые люди увидели принцип работы судебной системы.

«Выезжая на это судебное заседание, проведя его в здании университета, мы наглядно показали, как ведется процесс, какие виды взыскания могут быть наложены за это правонарушение. По результатам процесса, я понял, что аудитория была удовлетворена, и все это было наглядно им показано», — подчеркнул судья городского суда Жанболат Шортамбаев.

По данным прокуратуры, в прошлом году по статье «мелкое хулиганство» в Темиртау были привлечены к ответственности более тысячи человек, а за 2 месяца 2017 года уже понесли наказание 195 нарушителей.