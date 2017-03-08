8 марта порадует казахстанцев теплой погодой без серьезных осадков

Аномальную для этого времени погоду пообещали на 8 Марта казахстанские синоптики. К счастью, климатические нормы будут нарушены только в положительную сторону.

В большинстве областей женский день пройдет при температуре на три-пять градусов выше средней! Не повезет 8 Марта разве что жителям Северного Казахстана.

В Караганде небольшой, но все же мороз, -8-11, гололед.

Над всей территорией севера сейчас проходит атмосферный фронт, и потому там ожидается пасмурная погода. Местами пройдет снег, температура понизится, и ее перепады приведут к формированию густого тумана.