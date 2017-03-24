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24 сотрудника Службы экономических расследований наказаны в Караганде

Сабина 8 часов назад Комментировать 6

Генеральная прокуратура привлекла к ответственности сотрудников Службы экономических расследований Департамента государственных доходов Карагандинской области за нарушение прав предпринимателей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа.

За допущенные нарушения прав предпринимателей к дисциплинарной ответственности, по результатам проверки, привлечены 24 сотрудника Службы экономических расследований ДГД Карагандинской области. Семерых  из них освободили от должности, двое уволились сами.

Началось досудебное расследование в отношении следователя СЭР по части 2 статьи 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» за незаконное вовлечение в орбиту уголовного преследования и содержание в ИВС предпринимателя Долгомыслова. Дело расследует Антикоррупционная служба.

За волокиту и нарушения при оказании госуслуг бизнесу наказано 12 должностных лиц, в том числе начальник отдела сельского хозяйства Абайского района и начальник отдела Управления госдоходов Приозерска. Руководитель отдела земельных отношений города Караганды привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения при предоставлении земли, а двое сотрудников этого же отдела наказаны в дисциплинарном порядке. Пресечены факты незаконного снятия предпринимателей с учета по НДС. Четыре сотрудника ДГД, допустивших эти нарушения, в том числе руководитель Управления госдоходов по Октябрьскому району, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за нарушение  к административной ответственности по статье 173 КоАП РК привлечена аким Казыбекбийского района с наложением штрафа на сумму 150 тысяч тенге.

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Автор: Сабина

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