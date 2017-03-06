Своё 80-тилетие сегодня празднует женщина-легенда

Сегодня свой юбилей отмечает первая в мире женщина-космонавт, в честь которой в Караганде названа улица и чей позывной носит гостиница, где после приземления и останавливалась небесная «Чайка». Валентина Терешкова празднует сегодня свое 80-тилетие.

Обладательница сотен наград разных государств, почетный гражданин десятков городов, среди которых казахстанские города — Караганда, Байконур, Валентина Терешкова и сегодня находится в строю, являясь депутатом Государственной Думы РФ.

Родилась легенда 6 марта 1937 года. Окончив школу рабочей молодежи, Валентина семь лет работала ткачихой на комбинате технических тканей «Красный Перекоп», занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, где выполнила 90 прыжков. Позже прошла заочное обучение в техникуме лёгкой промышленности, в 1960 году стала освобождённым секретарем комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп».

После первых успешных полётов советских космонавтов у Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. В начале 1962 года начался поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пять: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва и Валентина Терешкова. Сразу после принятия в отряд космонавтов Терешкову вместе с остальными девушками призвали на срочную воинскую службу в звании рядовых. В отряд космонавтов Терешкова была зачислена 12 марта 1962 года.

Первый в мире полёт женщины-космонавта состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. Старт произошёл на Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. Одновременно на орбите находился космический корабль Восток-5, пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. В день своего полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио. Позывной Терешковой на время полёта — «Чайка»; фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (изменённая цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»).

«Как только сбросился головной обтекатель, которым закрывается космический корабль, эй, небо, сними шляпу, я иду. Невозможно, такая красота! – вспоминает Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Госдумы РФ. — Очень часто спрашивают, боялась ли я? А ты об этом вообще не думаешь, потому что есть программа, а на связи Сергей Павлович Королев».

За 72 часа в космосе Терешкова совершила 49 оборотов вокруг планеты, увидела 47 восходов солнца и преодолела 2 миллиона космических километров.

«Ничего у нее не задрожало. Все четко, звонко. Доложила, как девочка, как подросток: к полету готова, товарищ председатель государственной комиссии. И в лифт поднялась. Хотя она знала, что легко не будет», — рассказал Алексей Леонов, дважды Герой Советского союза, летчик-космонавт СССР. «После полета Гагарина в Ярославле, на комбинате, где я работала, профсоюз возглавлял Калинин Михаил Иванович. Он сказал: видишь, ребята в космос летают, а ты что? Я помню, когда приехала уже после полета, он сказал: ты уж извини за то, что я говорил», — говорит Терешкова.

На землю Валентина ступила уже легендой. После космического полета на нее обрушилась невероятная земная слава, к которой она всегда относилась философски, повторяя, что полет — это труд сотен людей, которых она просто не имела права подвести.

«Не помню, какой английский летчик сказала, что если ты готовишься к полету как к подвигу, ты не готов к полету», — говорит Терешкова.

Ее называют легендой космоса, а она главным своим счастьем называет свою семью, успехами и радостями которых живет изо дня в день.

«Я счастлива, — признается Валентина Терешкова. — У меня замечательная дочь, она врач. Я ее очень люблю. Она многим помогает, в том числе и моим коллегам летчикам-космонавтам. И у меня два замечательных мальчишки-внука. Старший учится в МГУ, сессию зимнюю закончил на одни четверки. Пятерок пока нет, но, думаю, у нас все впереди».

А для семьи героиня не просто бабушка и мама, но и пример стойкости и жизненной энергии.

«У нее удивительная работоспособность. Как бы она себя плохо ни чувствовала, она умеет собраться и всегда быть подтянутой, в форме. Этому учишься. Как можно и нужно преодолевать трудности и быть на высоте», — призналась Елена Терешкова, дочь Валентины Терешковой.

Став прижизненной легендой, Валентина Терешкова сумела остаться еще и просто счастливой земной женщиной, неустанной и скоромной труженицей. А еще примером для нового поколения космонавтов и вдохновителем для девушек, мечтающих о космосе.

По материалам телеканалаканала «Россия» и Интернет