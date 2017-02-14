Жители Караганды и Астаны пострадали на 2 миллиарда тенге

14 февраля начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Саржан Сабыр сообщил на брифинге , что сумма материального ущерба, причиненного около 800 гражданам финансовой пирамидой, составляет около двух миллиардов тенге.

В ходе аудиторской проверки было установлено, что сумма материального ущерба, нанесенного жителям Астаны и Караганды, составляет 1 миллиард 900 миллионов тенге.

Финансовая пирамида, по словам прокурора Октябрьского района, имела несколько филиалов в Астане и Караганде. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, участники финансовой пирамиды только за один месяц получили от двух тысяч граждан денежные средства на сумму более 890 миллионов тенге, 181 тысячу долларов, 1 900 евро и 101 тысячу российских рублей.

«Из семерых подозреваемых двое находятся в следственном изоляторе — это предполагаемая основательница финансовой пирамиды «Optovka» Елена Колесникова и второй фигурант, который по версии следствия был ее помощником», — сообщил Саржан Сабыр.

Еще пятеро подозреваемых находятся на свободе с мерами пресечения «залог» или«подписка о невыезде», отношении некоторых личностей мера пресечения не была избрана.

«Вину подозреваемая Колесникова не признает, заявляя, что владела клининговой и строительной компанией, и работала добросовестно. Однако она нарушила налоговое законодательство. Налоги не отчислялись, была задолженность. Сумма задолженности подсчитывается аудиторской проверкой», — сказал Сабыр.

В результате обысков в ТОО и филиалах следственная группа изъяла учредительную и бухгалтерскую документацию, 6 миллионов 500 тысяч тенге, 5 тысяч 500 долларов, а также 5 501 договоров вкладчиков на сумму свыше двух миллиардов тенге.

По материалам Nur.kz.