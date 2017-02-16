Завод по переработке автохлама построят в Караганде

На территории специальной экономической зоны «Сарыарка» в Караганде будет построен завод по переработке автохлама, передает Today.kz.

Устаревшие автомобили и непригодные запасные части от них будут собирать во всех городах Казахстана.

На заседании совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона были подписаны два меморандума о реализации нескольких проектов.

В частности, в марте начнется строительство завода по производству стали, алюминия и сплавов цветных металлов из отходов ломов вышедших из эксплуатации транспортных средств. Собственником завода станет ТОО Recycling Company.

«Приступим к строительству, как только получим землю. Мы сейчас в этом направлении работаем с акиматом. Мы надеемся, что в ближайшее время начнем строительство. Скорее всего, это произойдет в начале марта», – сообщил генеральный директор ТОО Recycling Company Александр Рябинин.

Устаревшие автомобили и непригодные запасные части от них будут собирать во всех городах Казахстана.

«Как известно, принята государственная программа по утилизации старых автомобилей. На данный момент в 16 областях республики собираются отходы вышедших из эксплуатации транспортных средств. В брикетированном виде они будут доставляться в Карагандинскую область. И уже на заводе на территории СЭЗ «Сарыарка» будет производиться утилизация этих отходов. Из них будем производить сталь, алюминий и разные цветные металлы», — рассказал подробности исполняющий обязанности председателя правления управляющей компании СЭЗ «Сарыарка» Шынгыс Сыдыков.

Стоимость проекта – 3,4 миллиарда тенге. Ожидается, что на предприятии будут созданы 70 рабочих мест.

«Компания полностью казахстанская. Пока мы подписали меморандум о взаимодействии. Предприятие еще не является участником СЭЗ. Сейчас ведутся переговоры. Планируется реализовать этот проект до конца года», – заключил Шынгыс Сыдыков.

Утилизация старых автомобилей

Напомним, в 2016 году казахстанцы начали получать деньги за сдачу подержанных автомобилей в утиль. Транспортное средство оценивается по двум категориям: полной комплектации – 150 тысяч тенге и автомобили не на ходу (обязательно наличие кузова, дверей, двигателя, коробки передач) – 48 тысяч тенге.

С 30 ноября 2016 года были запущены мобильные пункты сбора автохлама.

Согласно планам ТОО «Оператор РОП», компания планирует принять в 2017 году 40 тысяч автомобилей для дальнейшей утилизации.