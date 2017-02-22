«Я верю»: 24-25 февраля в Астане пройдет благотворительный форум и конференция

25 февраля в Астане впервые состоится Открытая конференция социальных проектов “Я верю”. Она станет частью большого Форума корпоративной благотворительности, инициированного фондом «Samruk-Kazyna Trust».

Участие в Форуме уже подтвердили 25 спикеров, 150 организаций и более 350 участников. Среди них известные меценаты, представители НПО и государственных организаций: в том числе Умирзак Шукеев — председатель правления АО «Самрук-Қазына», Дарига Назарбаева — председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, аким Павлодарской области Булат Бакауов, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимова, Алена Мешкова — директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского, бизнесмены Раимбек Баталов и Айдын Рахимбаев.

В рамках Форума участники смогут рассказать о своих успехах, получить консультацию по собственным программам и тем самым повысить эффективность работы компании в социальной сфере.

Параллельно будут работать образовательная и дискуссионная площадки: мастер-классы, семинары, тренинги международных экспертов.

Важной частью мероприятия станет благотворительный концерт «С тобой увидим этот мир», который состоится 24 февраля в «Астана Опера». В этот вечер на главной сцене страны — прославленный мексиканский тенор Гектор Сандовал, звезды казахстанской оперной сцены – заслуженные деятели Казахстана – Айгуль Ниязова и Медет Чотабаев. В концерте также принимают участие Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением легендарного итальянского маэстро Марко Боэми и хор «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на адаптацию детей с ограниченными возможностями.

Второй день будет полностью посвящен конференции социальных проектов «Я верю». Это — 12 историй наших современников, которые занимаются уникальными социальными проектами. «Я верю» — это посыл и жизненная позиция, которыми руководствуются новые герои нашего времени. На конференции 25 февраля выступят: Вячеслав Абрамов (главный редактор Интернет-журнала «Власть”), Вениамин Алаев (исполнительный директор Центра комплексной реабилитации инвалидов «Кенес»), Шолпан Баиболова (национальный консультант КФ «Samruk-Kazyna Trust»), Райхан Бекманова (директор Центра социальной неотложной помощи «РАЙ»), Ольга Веселова (директор ARТBAT FEST), Гульнар Досаева (учредитель Частного благотворительного фонда «ДАРА»), Рауан Кенжеханулы (основатель общественного фонда “WikiBilim”), Арын Орсариев (ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова), Аружан Саин (директор благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие»), Анна Шелепова (президент ОФ «Спортконцепт»), Владимир Шутилин (руководитель направления социальных и благотворительных проектов, ПАО “Газпром Нефть”). Участие бесплатное. Нужна предварительная регистрация на сайте corpcharity.kz/ru/itrust.

Участники смогут познакомиться с авторами уникальных идей в сфере благотворительности, успешно воплощенных в жизнь, послушать их истории и перенять опыт. Главная цель Форума в 2017 году — демонстрация лучших благотворительных программ, распространение информации о корпоративной благотворительности в бизнес-среде и обществе, развитие корпоративной социальной ответственности в Казахстане. Спикерами конференции «Я верю» станут 12 наших современников, которые занимаются уникальными социальными проектами. “Я верю” — это посыл и жизненная позиция, которыми руководствуются новые герои нашего времени.

Сегодня социальные инициативы выходят на новый уровень и объединяют миллионы людей благодаря хештегам. Настю Мельниченко вполне можно назвать знаковой личностью нашего времени. Именно она запустила в соцсетях флешмоб #янебоюсьсказать (#яНеБоюсьСказати). Тысячи женщин, используя этот хештег, рассказали о фактах насилия, которые были в их жизни. Большой общественный резонанс вызвали игры «Синий кит» и «Тихий дом», связанные с подростковым суицидом, о превенции которых тоже расскажут 25 февраля. Многие люди даже не представляли масштаб проблемы до появления этой хештег-акции. Кроме того, много добрых социальных проектов будет презентовано. Ищите больше информации по хештегам конференции #яверю #ibelieve #itrust.