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Хотите пожаловаться на чиновников – звоните на «телефон доверия»

Алтынай Сарсенбаева 3 часа назад Комментировать 9

Жителей Караганды, столкнувшихся с грубостью чиновников, попросили обращаться в акимат, передает «Новый вестник».

В акимате Караганды работает телефон доверия для жалоб на госслужащих, нарушающих этический кодекс. Его номер 42-58-61. Сюда можно звонить и оставлять жалобы на госслужащих, которые нарушают законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции», а также Этический кодекс».

Власти обязаны реагировать на жалобы карагандинцев (за исключением анонимных), проверять информацию и наказывать госслужащих в случае, если будет установлена их вина.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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