Выводы из аномального паводка прошлых лет сделали в Карагандинской области

В Карагандинской области заблаговременно начали подготовку к предстоящему паводковому периоду, передает пресс-служба ДЧС региона.

План противопаводковых мер, состояние гидросооружений обсудили на «круглом столе» в ДЧС области.

«Аномальная весна 2015 года привела к тому, что значительная часть области подверглась затоплению. Из той ситуации сделаны необходимые выводы, и в настоящее время принимаются все меры по недопущению чрезвычайных ситуаций», — отметил начальник ДЧС Карагандинской области, полковник гражданской защиты Ибрагим Кульшимбаев.

Принято распоряжение акима области «Об организации защиты населения и территории области в паводковый период 2017 года», сообщил заместитель начальника ДЧС Мурат Катпанов. Также утвержден план мероприятий по защите населения, территории и хозяйствующих субъектов Карагандинской области от паводковых вод в 2017 году.

«В сентябре-октябре комиссиями в составе представителей управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ДЧС, местных исполнительных органов и других заинтересованных структур произведены осмотры 91 гидротехнического сооружения области. Рекомендовано: провести подготовку гидротехнических сооружений к приему и попуску паводковых вод; разработать мероприятия по безаварийному сбросу возможной критической массы воды из водохранилищ; с учетом имеющихся прогнозов, произвести заблаговременные максимальные сбросы через донные водовыпуски и промывки русел во избежание подтопления прилегающих территорий», — информировал докладчик.

Выступили руководители предприятий и уполномоченных органов. Отмечалось, что на 1 февраля все водоемы региона находятся в зимнем режиме, ледостав стабильный. По отчетам, на всех водохозяйственных объектах разработаны графики пропуска паводковых вод, приняты противопаводковые планы. Говорилось о работе по приему в областную коммунальную собственность гидротехнических сооружений.

В первых числах февраля запланированы выезды в верховья рек Нура и Шерубай-Нура. 9 февраля планируется заседание областной комиссии по ЧС по вопросу подготовки к паводку.