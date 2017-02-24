Врачи «скорой помощи» Темиртау начнут записывать разговоры с пациентами

Врачи станции «Скорая медицинская помощь» ГУ «Отдел здравоохранения» Темиртау будут записывать все диалоги с пациентами на диктофоны, передает «Казинформ».

Как прокомментировал директор станции «Скорой медицинской помощи» Зульфикар Абылкасимов, медики экстренной службы начнут использовать звукозаписывающие устройства вынужденно.

«Аудиозапись будет служить как доказательство правомерных действий наших сотрудников в случае возникновения конфликтов с пациентами. Граждане бывают разные, поэтому диктофонные записи помогут в разрешении спорных ситуаций», — прокомментировал Зульфикар Абылкасимов.

По словам директора «Скорой помощи», экстренная служба в сутки обслуживает около 200 вызовов. Диктофоны и компьютеры для хранения аудиозаписей приобретены на средства одного из банков, который безвозмездно выделил финансы медицинской организации.

В Казахстане на врачей неотложек регулярно нападают агрессивные пациенты. В ноябре прошлого года только в Алматы на сотрудников «Скорой медицинской помощи» были совершены нападения дважды — была избита фельдшер пьяным пациентом, в другом случае фельдшеру проломили череп.