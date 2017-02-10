Врачи просят использовать парацетамол и «Нафтизин» с максимальной осторожностью

На круглом столе в Управлении здравоохранения Карагандинской области обсуждали вопрос неправильного использования распространенных препаратов.

Врач-эпидемиолог Ирина Князева рассказала, что всего количество ОРВИ и гриппа с 1 октября 2016 года по 8 февраля 2017 года зарегистрировано 30 832 случая. Из них 22 573 — это дети до 14 лет , передает портал Ekaraganda.kz.

В Караганде отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа, а также увеличение подтвержденных лабораторно случаев. Всего случаев гриппа было зарегистрировано 61. Из них грипп типа А (H3N2) – 41, типа В – 20. Госпитализировано 1679 человек, из них детей до года – 609, беременных женщин – 243.

«На данный момент обращаемость с ОРВИ и гриппом по сравнению с январем и декабрем снизилась,» — отметил заместитель руководителя Областной станции скорой помощи Юрий Иванович Бокач. — «Тем не менее, обращаемость выше нормативных уровней — в среднем составляет 92 вызова в сутки».

Врач добавил, что в предэпидемиологический сезон обращения составляли от 50 до 60 вызовов в сутки, а за последнюю неделю количество обращений возросло до 62%.

«Особенность работы скорой помощи заключается в том, что обращаемость зависит не только от подъема заболевания, но и режима работы медицинских учреждений,- говорит Юрий Бокач. — То есть в праздничные дни, когда многие поликлиники работали по сокращенным вариантам, количество вызовов возрастало. В некоторые дни декабря и января рост обращений составлял 80-90%, то есть до 1000 вызовов в сутки. Хотя мы готовились к этом подъему. В декабре в среднем в сутки по ОРВИ было 180 вызовов, в январе до 137, сейчас 92. Хотя готовимся к очередному подъему, который часто регистрируется в феврале».

Юрий Иванович призвал пациентов с пониманием отнестись к тому, что скорая помощь может запаздывать в обслуживании больных с симптомами ОРВИ и гриппа, так как по степени срочности такой вызов только на шестом месте. В первую очередь бригады скорой помощи едут к тем, чья жизнь в опасности.

Чтобы не стать распространителем вирусной инфекции, в случае заболевания пациент должен остаться дома, сказали в Управлении здравоохрания. Заболевшему следует вызвать врача на дом и не стоит заниматься самолечением – это может привести к осложнениям вроде пневмонии, отеку головного мозга, ларингиту, бронхиту.

Также врачи просят с осторожностью использовать такие распространенные препараты, как парацетамол и капли «Нафтизин». Эти лекарственные средства необходимо принимать в правильной дозировке. Уже неоднократно скорой помощи приходилось госпитализировать пациентов с отравлением этими препаратами.