Виновного в распространении сибирской язвы в Карагандинской области не накажут

Уголовное дело в отношении помощника ветврача прекращено.

Уголовное дело в отношении помощника ветеринарного врача Шетского района Карагандинской области, который невнимательно осмотрел больную корову и тем самым допустил вспышку сибирской язвы, прекращено.

По данным пресс-службы прокуратуры Карагандинской области, дело прекращено на основании статьи 65 Уголовного кодекса «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием».

«Производство по уголовному делу по статье 327 УК «Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями» прекращено на основании части 1 статьи 65 Уголовного кодекса «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Таким образом, мера пресечения в виде подписке о невыезде с него снята. Однако он официально считается лицом, привлеченным к уголовной ответственности.

Вина помощника ветврача заключалась в том, что он не стал брать анализы у больной коровы, которую осматривал в частном подворье. Предположив, что скотина съела металлический предмет, предположительно, гвоздь, помощник ветврача посоветовал отправить корову в забой. Фактически животное было заражено сибирской язвой.

Вспышка сибирской язвы

В Карагандинской области вспышка сибирской язвы была зафиксирована 18 июня 2016 года. 22 июня в селе Еркiндiк Шетского района был объявлен режим ЧС. В эпицентре заражения в радиусе 50 километров был ограничен доступ автотранспорта, а также перемещение товаров животного происхождения. Число госпитализированных с подозрением на сибирскую язву достигло 11, двое из которых скончались.

В декабря 2016 года суд № 2 Шетского района Карагандинской области признал ветврача виновным в нарушении ветеринарных правил.