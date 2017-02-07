Вице-министр Жакупова рассказала о пенсиях в 2017 году

На собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Правительству РК в 2017 году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года, а также увеличить с 1 июля 2017 года размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Стоит отметить, что повышение в общем охватит 2 млн 100 тыс. казахстанцев.

В 2016 году расходы на выплату пенсий – солидарной и базовой – составили более 1,3 трлн тенге, в текущем году они составят уже более 1,5 трлн тенге.

В 2016 году размер базовой пенсии составлял 11 965 тенге, с 1 января 2017 года с учетом повышения на 7% ее размер стал равен 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения на 13% составит 14 466 тенге.

Как пояснила вице-министр Светлана Жакупова, с учетом повышения размеров пенсий до 20%, средний размер пенсий с учетом базовой пенсии повысится с 55 117 тенге в 2016 году до 66 676 тенге, минимальный размер – с 37 789 тенге в 2016 году до 45 711 тенге.

«С начала текущего года размеры солидарных пенсий в очередной раз повышены на 9%. На следующем этапе – с 1 июля этого года – размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, что в совокупности даст рост до 20% по отношению к 2016 году, как и было поручено Главой государства в Послании к народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», – отметила Жакупова.

Дополнительных документов от получателя пенсионных выплат, как утверждает вице-министр, не требуется, так как перерасчет производится на основании данных, имеющихся в пенсионном деле.

В настоящее время базовая пенсия назначается всем в одинаковом размере без учета трудового стажа, а с 1 июля 2018 года будет применен новый подход к ее назначению. В частности, в рамках дальнейшей модернизации пенсионной системы будут перерасчитываться размеры базовой пенсии персонально каждому получателю в зависимости от его стажа участия в пенсионной системе.

«Если у гражданина трудовой стаж составляет 10 и менее лет или стаж вовсе отсутствует, то размер базовой пенсии будет равен 50% от величины прожиточного минимума и будет равен сегодняшнему размеру. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2% и при 35 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ», – сказала вице-министр.

К примеру, при стаже 20 лет размер базовой пенсии составит 70% ПМ, 30 лет – 90% ПМ (если 10 лет – 12 802 тенге, 20 лет – 17 122 тенге, 35 лет – 24 459 тенге).

Светлана Жакупова подчеркнула, что касается это как состоявшихся, так и будущих пенсионеров.

«В этой связи с 1 июля 2018 года всем получателям базовой пенсии будет перерасчитан размер получаемой базовой пенсии на основании сведений о трудовом стаже, имеющихся в пенсионных делах получателя. Дополнительно в бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено 116,3 млрд тенге», – заключила Жакупова.

По мнению вице-министра, это позволит, с одной стороны, восстановить социальную справедливость в отношении тех пенсионеров, которые по причинам отсутствия сведений о доходах, имея большой трудовой стаж, получают низкий размер пенсий, с другой – стимулирует сегодняшнее и будущее поколение работников к формализации трудовых отношений.

Материал взят с веб-сайта Премьер-Министра РК «www.primeminister.kz».