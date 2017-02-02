В засекреченной квартире в Караганде держат потерпевшую иностранку

Гражданку Узбекистана сначала держали в притоне Алматы, позже перевезли в Караганду.

Казыбекбийский районный суд Караганды 1 февраля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Российской Федерации по подозрению в торговле людьми, передает Today.kz.

«Суд постановил: ходатайство следователя департамента внутренних дел подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого по статьям 128 УК «Торговля людьми» и 149 УК «Нарушение неприкосновенности жилища» меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — огласил постановление судья Казыбекбийского районного суда Руслан Мукатаев.

Потерпевшей по делу проходит гражданка Узбекистана. В целях безопасности ее поместили в засекреченную квартиру. Жилище взято под охрану сотрудниками полиции.

Россиянин 1989 года рождения подозревается в том, что торговал девушкой, гражданкой Узбекистана

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, по данным пресс-службы департамента внутренних дел, спасли иностранку из сексуального рабства. Ее держали в притоне Алматы, позже перевезли в Караганду.

«В полицию поступило сообщение, что неустановленные лица силой держат на съемной квартире в Караганде девушку из Узбекистана и эксплуатируют ее для оказания интимных услуг. Информация подтвердилась, потерпевшая освобождена из квартиры. Установлено, что иностранка ранее незаконно удерживалась в Алматы, после чего была перевезена в Караганду для дальнейшей сексуальной эксплуатации», — рассказал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Возбуждены 10 уголовных дел по статьям 128 УК «торговля людьми» и 149 УК «нарушение неприкосновенности жилища».