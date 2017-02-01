В Темиртау семиклассник ушел из жизни спрыгнув с крыши

Трагедия произошла 29 января в Темиртау, по улице Димитрова.

Погибший мальчик был учеником 7 класса средней школы №2. По словам очевидцев, перед смертельным прыжком с крыши пятиэтажного дома, ребенок оставил на снегу надпись для своей семьи, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Первой обнаружила мальчика и вызвала скорую помощь продавец одного из близлежащих магазинов.

Медики забрали семиклассника в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

«Мальчик упал с пятого этажа. Поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него был травматический шок тяжелой степени. Тупая травма живота. Повреждение внутренних органов. Множественные скелетные травмы, переломы. Мы сделали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — прокомментировали инцидент в центральной городской больнице.

Областным ДВД произошедшая трагедия зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье «Доведение до самоубийства». В настоящий момент обстоятельства пришествия выясняются.