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В Темиртау семиклассник ушел из жизни спрыгнув с крыши

Сабина 53 минуты назад Комментировать 4

Трагедия произошла 29 января в Темиртау, по улице Димитрова.

Погибший мальчик был учеником 7 класса средней школы №2. По словам очевидцев, перед смертельным прыжком с крыши пятиэтажного дома, ребенок оставил на снегу надпись для своей семьи,  передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Первой обнаружила мальчика и вызвала скорую помощь продавец одного из близлежащих магазинов.

Медики забрали семиклассника в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

«Мальчик упал с пятого этажа. Поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него был травматический шок тяжелой степени. Тупая травма живота. Повреждение внутренних органов. Множественные скелетные травмы, переломы. Мы сделали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — прокомментировали инцидент в центральной городской больнице.

Областным ДВД произошедшая трагедия зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье «Доведение до самоубийства». В настоящий момент обстоятельства пришествия выясняются.

 

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Автор: Сабина

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