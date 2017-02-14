В Шахане изменена схема распределения квартир пострадавших

Одно- и двухкомнатные квартиры, косвенно пострадавшие при взрыве в поселке Шахан, будут подарены нуждающимся в жилье выпускникам детских домов. Однако если раньше планировалось, что дарственные в пользу сирот оформят непосредственно владельцы жилья, то теперь решено действовать через фонд помощи пострадавшим, передает Tengrinews.kz.

Напомним, всего в рухнувшем подъезде было 15 квартир, пять из которых не подлежат восстановлению. Одна квартира находится на балансе государства, оставшиеся девять, таким образом, скоро станут собственностью фонда. Прежние жильцы отказались возвращаться в них по психологическим причинам.

«Мы решили, что лучше оформлять сделки через фонд, так как мы в качестве дарителей сможем выставить определенные условия и следить за их выполнением. Чтобы элементарно жилье содержалось в надлежащем виде, оплачивалась коммуналка и так далее. Условия нужно еще обдумать», — рассказала член попечительского совета фонда Жамала Мамерханова.

На данный момент большинство пострадавших уже получили равноценную недвижимость в Шахане и Шахтинске. За счет фонда помощи приобретено девять квартир на общую сумму 27 миллионов тенге; еще восемь миллионов выплатили в качестве компенсации двум семьям. Одна сделка купли-продажи находится на стадии оформления. В поиске нового жилья все еще находится бабушка семилетней Полины Андроповой, оставшейся сиротой.

На сегодняшний день на счет фонда помощи пострадавшим при ЧС шаханцам поступило 154 миллиона тенге, 70 миллионов из которых уже потрачено.