В МВД РК прокомментировали «смертельные игры» «Синий кит» и «Тихий дом»

В МВД РК сообщили о предпринимаемых мерах по «смертельным играм», которые распространяются в сети, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, в настоящее время проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности.

«В последнее время в социальных сетях распространились группы «Синий кит», «Тихий дом», в которых пропагандируется идея суицида. Для привлечения подростков предлагается вступить в игру, финалом которой является совершение самоубийства. При этом модераторы игры владеют информацией о приглашенном игроке, необходимой для оказания эмоционального влияния на неокрепшую детскую психику. Указанные деяния могут быть квалифицированы по статье 105, часть 3 УК РК «Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего», — сказал Садубаев.

По данным МВД РК, в 2016 году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних, однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп не получено.

«В связи с тем что социальные сети находятся на зарубежных технических площадках, действенными мерами является блокирование доступа к таким ресурсам. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры», — отметил Алмас Садубаев.

Ранее «Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей» призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры «Синий кит» («Тихий дом»).

Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Как оказалось, через сообщество «Синий кит» в социальных сетях детей и подростков призывают вступить в одноименную игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.