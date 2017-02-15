В Казахстане хотят вернуть обязательное обучение в автошколах

С таким заявлением выступили депутаты Мажилиса. Они считают, что обучиться самостоятельно под силу далеко не всем.

Сейчас граждане, которые хотят получить права на управление легковым авто или мотоциклом, могут выбирать: учиться в автошколе или заниматься самостоятельно дома. При этом экзамены для всех одинаковые. Эту норму ввели в прошлом году, и уже тогда она вызвала жаркие споры. И вот теперь стало очевидно, что при самостоятельной подготовке знания кандидатов намного ниже. К тому же мажилисмены уверены, что далеко не все курсанты ездят на автодром, а выезжают на обычные дороги. Впрочем, пока не все депутаты предложение поддерживают. Некоторые считают, что право выбора необходимо оставить. При этом общественники в основном выступают за введение нового закона.