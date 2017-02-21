В Казахстане изменили формат работы с пресс-секретарями

В Службе Центральных коммуникаций прошел первый брифинг в новом формате с участием официальных представителей государственных ведомств и пресс-секретарей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем участвовали представители практически всех госорганов Казахстана. Журналисты задавали вопросы руководителю пресс-службы ведомства, не дожидаясь ответа на запрос.

Официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай сообщил, что такой формат работы будет продолжен на регулярной основе.

«То, что касается сегодняшнего формата, он сделан для того, чтобы вопросы «не накапливались» у представителей СМИ. Каждый понедельник пресс-секретари будут посещать брифинг Службы центральных коммуникаций и отвечать на все вопросы журналистов. Для этого и существуют такие должности, как пресс-секретарь и официальный представитель ведомства. Он дает официальную позицию ведомства», — сказал Жуманбай.

Официальный представитель СЦК также призвал коллег из пресс-служб относиться к своей работе более ответственно.