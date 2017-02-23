В Карагандинской области ищут двоих мужчин: оба пропали при схожих обстоятельствах

Без вести пропали двое мужчин в городе Абай Карагандинской области, вышедшие из одного и того же кафе.

Военнослужащий Темирлан Жумабеков 16 февраля вышел из кафе «Визит» в Абае и не вернулся. Верхняя одежда 22-летнего Темирлана осталась в гардеробе увеселительного заведения. Мужчина был одет в серую шапку, куртку и синие джинсы.

«Заявление о пропаже поступило 19 февраля. Заявление зарегистрировано в УВД Абайского района. В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия», — сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

В ориентировке один из номеров, куда предлагается звонить, принадлежит воинской части. Однако там сообщили, что Темирлан был военнослужащим по контракту, но незадолго до исчезновения уволился. Отметили, что телефон указали, поскольку переживают за бывшего коллегу.

Между тем, при похожих обстоятельствах из этого же кафе в городе Абай 10 декабря прошлого года пропал 31-летний Самат Мукушев. Примерно в 10 часов вечера он вышел из кафе на улицу и больше не вернулся. Верхняя одежда осталась в гардеробе. Его поиски продолжаются. Мужчина был одет в синие джинсы, черные кожаные сапоги и темно-синюю кофту.