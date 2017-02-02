В Караганде выйдет в тираж книга «Душа Афганистана»

История о спасении афганской девочки, в одночасье потерявшей семью и видевшей вокруг лишь бессмысленную жестокость, легла в основу романа бывшей карагандинки Софии Старосельской.

Привезти первые экземпляры книги друзьям и родным София приехала из Калининграда прямиком к нам в студию, чтобы рассказать о её первом романе, основанном на реальных событиях.

В жизни писательница занимается съемкой клипов и записью песен, творчество — неотъемлемая часть её жизни, а литературное творчество — особая часть, которая помогла девушке вырасти духовно.

«Наверно, все началось десять лет назад, когда я стала писать первые стихи», -вспоминает гостья. — «Лет в 13, наверное. Мне очень понравилось, и я поняла, что не могу без творчества. Позже, в Караганде, я начала работать внештатным журналистом в криминальных новостях. Писала криминальное чтиво и задумалась о написании книги, о том, чтобы уже взять серьёзную тему. Хотелось написать что-то от души, и вот спустя некоторое время получился этот роман».

«Душа Афганистана» стоила Софии немалых трудов и стала для талантливой девушки гораздо большим, чем просто книга.

«Я люблю военную тематику и исторические рассказы. Раньше, когда я приходила за книгами в библиотеку, находила там много детективов, где герои врывались в Кабул, Афганистан или Кандагар и совершали профессиональные боевые действия. И я тогда подумала — почему бы не написать книгу о настоящих, человеческих чувствах», — рассказывает автор книги. — «Я поехала на месяц сначала в Астану, потом в область близ Кокшетау, познакомилась с афганцами и снимала квартиру рядом с ними. И сильно хотела поднять тематику афганской войны. Встретила замечательных людей, которые мне и поведали историю про афганскую девочку, спасенную русским солдатом. Я загорелась и поняла, что это — тема моей книги. Но афганцы долго мне не давали эту тему, и мне пришлось ещё задержаться».

В какой-то степени эмоционально Софии пришлось пережить то же самое, что и героиня книги, поскольку писала девушка от первого лица:

«Я понимала, если я буду писать, не прочувствовав некоторые моменты, это будет уже неправильно. Поэтому я немножко задержала выход книги. Наверное, была слишком молода для неё, но она стала для меня большим опытом — я выросла на этой книге».

Позже девушка уехала в Калининград, где и дописала «Душу Афганистана» и сразу же отослала завершенный текст друзьям-афганцам.

«Они сказали «Вот так и оставляй», — улыбается писательница.

Девочка, незаурядная судьба которой легла в основу романа Софии, сейчас уже взрослая и проживает в Новосибирске, однако автор книги ещё не выходила с ней на связь. Заочно «Афганская девочка» дала добро на издание книги, и через друзей писательница намерена отправить прототипу своей героини экземпляр.

«Через дня три я поеду в Астану ,чтобы встретиться с Афганцами, и передам им свои книги. В Караганде пока что выпустила роман небольшим тиражом, буду выпускать в Астане, Алмате и Кокшетау», — добавляет девушка.

Книг по Караганде пока что около двадцати, массовый тираж будет выпущен в течении февраля. София признается, что первую половину «Души Афганистана» она сразу отправила в Москву, режиссёру Петрухину. Режиссер оценил кинематографичность сюжета и просил дописывать роман. Съемка фильма, говорит девушка, тоже есть в планах, пока, правда, неблизких.

Дописав книгу, писательница думала было выпустить её в Калининграде, однако решила, что увидеть свет роман должен там, где взял своё начало — в степной Караганде. Так же в самых близких планах Софии Старосельской — издать книгу со своими стихами и отправить её в Жезказган, поэтессе Зинаиде Чумаковой, чьи стихи покорили некогда тринадцатилетнюю девочку.

Сейчас София пишет уже вторую книгу, темой которой девушка избрала голод степей.О своей будущей книге наша гостья рассказывает, что новая история будет гораздо тяжелее эмоционально — писательнице предстоит поставить себя на место голодающих людей.