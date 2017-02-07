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В Караганде стабилизировались цены на жильё

Алтынай Сарсенбаева 6 часов назад Комментировать 12

Цены на квартиры в Караганде перестали стремительно снижаться. Об этом говорит очередной обзор предложений, подготовленный «Крышей».

По данным аналитиков, в январе квадратный метр жилья стоил в среднем 202 680 тенге, что всего на 270 тенге, или 0.13 %, меньше, чем в декабре.

Следует отметить, что такая цена держится на рынке жилья с ноября. Ранее, в сентябре и октябре, индекс заметно снижался, но уже три месяца динамика минимальна. В целом за полгода недвижимость потеряла в цене 4.5 % (—9 460 тенге), а за год (по сравнению с январём 2016-го) квадрат подешевел на 73 945 тенге, или на 27 %.

Напомним, ранее были опубликованы данные об изменении цен в Астане, Алматы, Шымкенте и Актау. Последний был признан городом с самым подешевевшим жильём.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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