В Караганде пройдет большой концерт StandUp Brand New Show

Второй большой концерт резидентов StandUp Brand New Show в Караганде пройдёт 19 февраля.

С 18:00 во Дворце Культуры Горняков для горожан выступят уже полюбившиеся комики проекта Иван Абрамов, Стас Старовойтов, Виктор Комаров и Алексей Щербаков.

Жанр, в котором выступает Иван Абрамов, коллеги характеризуют как музыкальный stand up — сам Абрамов называет себя интеллигентным комиком. Его юмор отличается тонкостью и добротой.

Стас Старовойтов стал одним из пионеров комедийного жанра стендап. Он нашел свою аудиторию и в клубах, и у экранов телевизора. Самым известным «семейным комиком» сделали Стаса шутки о жене, дочке и теще, такие понятные и близкие каждому.

Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу. У его шуток нет определенной тематики, Виктор пишет сценки на самые разнообразные темы, рассказывая о реально пережитых событиях, причем в очень комичной, но при этом невероятно позитивной форме, так и заряжающей оптимизмом.

Шутки юмориста Алексея Щербакова открывает зрителю то, что лично он не раз встречал и переживал в своей жизни, но не обратил особого внимания. Чем, собственно, и обаятелен комик.