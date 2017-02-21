В Караганде открылась фабрика, где работают люди с ограниченными возможностями

На предприятии «M.Style Kazakhstan» уже трудятся люди с ограниченными возможностями — здесь нашли себе работу 9 инвалидов.

Под маркой «Сделано в Караганде» планируется массовый выпуск спортивной одежды, но пока что швейный цех производит спецодежду. С увеличением заказов может вырасти и число рабочих мест.

«Наша задача – помочь инвалидам реализовать себя, найти достойное место в жизни. Эти люди нуждаются не только в пособиях от государства. Они хотят учиться, работать, приносить пользу обществу. Но пока в стране всего 13% от количества инвалидов трудоспособного возраста имеет собственный заработок», – поясняет молодой предприниматель Данияр Ауписимов.

Вместе с другими компаниями он учредил общественный благотворительный фонд для помощи людям с ограниченными возможностями. Часть средств от продаж планируется направлять на операции детям.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.