В Караганде боролись с последствиями ночного снегопада

Утром 20 февраля на дорогах Караганды образовались километровые пробки, а движение за городом было практически парализовало.

На учебу и работу опоздали сотни карагандинцев, некоторые жители пригорода так и не смогли попасть в нужное место. Снегопад начался накануне, в ночь на 20 февраля. А к утру весь регион покрылся полукилометровым слоем снега. Республиканские трассы попросту замело. Страницы социальных сетей быстро наполнились видео с сугробами в рост домов и даже пугающими авариями и пробками.

Спасатели области работали в усиленном режиме. В ночь с 19 на 20 февраля из снежных заносов вызволено 79 человек, 9 из которых дети.

Карагандинская погода преподносит февральские сюрпризы: люди часами стоят в пробках, автовладельцы откапывают свои авто коллективно, а жители пригорода и районных центров попросту не могут выбраться из снежного плена, часто понапрасну ожидая своего маршрутного автобуса.

Очищать Караганду от снежной каши, в которую превратился снег в теплую погоду, вышло большое количество спецтехники.

Остается надеяться, что непогода, по прогнозам синоптиков, надолго не задержится. Сегодня еще ожидается местами буран, а уже после 22 февраля стихия утихнет.

По сообщениям kartv.kz.