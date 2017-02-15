В этом году в Караганде откроются новые супермаркеты и дворец бракосочетаний

О проделанной работе в 2016 году, а также планах на 2017 год на отчетной встрече с населением рассказал аким города Нурлан Аубакиров, передает корреспондент Ekaraganda.

В целом глава города отметил положительную динамику роста развития экономики и улучшение благосостояния населения.

» За отчетный период произведено продукции на сумму 310 миллиардов тенге — это на 5,5% выше уровня прошлого года. Рост был достигнут во всех областях промышленности, в том числе за счет увеличения объемов производства крупных и средних предприятий города», — отметил аким.

Реализация государственной программы индустриально-инновационного развития, по словам главы города, стала важным рычагом. 33 инвестиционных проекта на сумму 156 миллиардов тенге с созданием трех тысяч рабочих мест включены в карту реализации, запущена линия производства макарон корпорации «Караганды Нан», расширена карагандинская ТЭЦ-3, построен новый хлебокомбинат «Сарыарка Нан».

В прошлом году объем производства от 26 запущенных проектов составил 49 миллиардов тенге.

» Основной вектор нашей работы — дальнейшее развитие производства. Объем планируется довести до 314 миллиардов тенге. В 2017 году планируется модернизация машиностроительного производства КЛМЗ «ТОО «Maker». Проводится модернизация АО «Конфеты Караганды». Намечен запуск еще двух заводов по производству металлоконструкций», — добавил Нурлан Аубакиров.

Глава города так же заметил, что наблюдается развитие субъектов малого бизнеса. Так, на сегодняшний день число действующих субъектов достигает 41 тысячи единиц.

Результатом благоприятного климата в сфере предпринимательства стало создание новых объектов МСБ в 2016 году. В том числе две гостиницы: «Apart Hotel 92/2» и «OZZ», торговый дом «Проспект», пятый блок ТД «Таир», супермаркеты «Корзина» и «Аян», ювелирный салон «Жемчужина», рестораны » Villa Borghese», ресторан быстрого питания «KFC», ресторан «PIANO», новый блок ресторана «Ариста», торгово-фермерский центр «Алтын арба» и многие другие.»

В этом году в Караганде планируется открытие не менее 10 новых объектов в сфере торговли и оказания услуг. Среди них — дворец бракосочетания с гостиницей и рестораном, супермаркет «Магнум», ресторан «Европа», автосалон, бизнес-центр «Рояль» и ряд других проектов.