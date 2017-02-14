Услуги службы спасения исключили из единого платёжного документа карагандинцев

В квитанциях, полученных карагандинцами в феврале, исчезла дополнительная строка «Карагандинская служба спасения ЧС» , передаёт корреспондент портала Ekaraganda.kz.

В результате анализа правоохранительные органы пришли к выводу, что ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг» были нарушены права потребителей коммунальных услуг. Надзорный орган посчитал, что предъявление к оплате за фактически не оказанную услугу «Служба спасения» без наличия соответствующих договоров между ее поставщиком и потребителем является неправомерным.

И потому в адрес руководства ТОО «ЕРЦКУ» было внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о прекращении размещения в единых платежных документах, предъявляемых потребителям, информации об услугах поставщиков без наличия соответствующих договоров и принятии мер по возврату ошибочно оплаченных потребителями денежных средств за услугу «Служба спасения».

Теперь в нижней части квитанции появился следующий текст: