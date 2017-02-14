Услуги службы спасения исключили из единого платёжного документа карагандинцев

В квитанциях, полученных карагандинцами в феврале, исчезла дополнительная строка «Карагандинская служба спасения ЧС» , передаёт корреспондент портала Ekaraganda.kz.
В результате анализа правоохранительные органы пришли к выводу, что ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг» были нарушены права потребителей коммунальных услуг. Надзорный орган посчитал, что предъявление к оплате за фактически не оказанную услугу «Служба спасения» без наличия соответствующих договоров между ее поставщиком и потребителем является неправомерным.
И потому в адрес руководства ТОО «ЕРЦКУ» было внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о прекращении размещения в единых платежных документах, предъявляемых потребителям, информации об услугах поставщиков без наличия соответствующих договоров и принятии мер по возврату ошибочно оплаченных потребителями денежных средств за услугу «Служба спасения».
Теперь в нижней части квитанции появился следующий текст:
«Уважаемый абонент! Строка с информацией о услугах ТОО «Карагандинская Служба Спасения ЧС» исключена из Единого Платежного Документа на основании Постановления Прокуратуры р-на им. Казыбек Би №2-080228-17-01087 от 30.01.2017г. ТОО «Карагандинская служба спасения ЧС» продолжает свою работу согласно ранее произведенных оплат! Возобновление расчетов через ЕПД возможно после заключения индивидуальных договоров. Информация по заключению договоров по тел. 1355. Абонентов, ошибочно оплативших услуги ТОО «Карагандинская Служба Спасения ЧС» просим обращаться: ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг» ул. Ерубаева 44/2 тел. 900-112, 900-115 ТОО «Карагандинская Служба Спасения ЧС» ул. Новая 22 тел. 1355, 418-355, 445-321,+77012491055.»