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Ушел из жизни видный деятель Казахстана Серикпай Жандосов

Сабина 5 часов назад Комментировать 17

14-го февраля состоится прощание с Серикпаем Темирболатовичем.

Видный деятель Карагандинской области и Казахстана Жандосов Серикпай Темирболатович скоропостижно скончался 11 февраля. Он был руководителем инспекции связи, информатизации и информации .

Прощание состоится 14 февраля в Мечети номер 1, в 11:00.

Всех, кто знал его при жизни и хочет проститься, приглашают на поминальный обед в главную мечеть Караганды в 13:00 .

Редакция ТК Новое Телевидение, ТЕКС Радио приносит свои соболезнования родным и близким Серикпая Темирболатовича.

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Автор: Сабина

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