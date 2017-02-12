Ушел из жизни видный деятель Казахстана Серикпай Жандосов

14-го февраля состоится прощание с Серикпаем Темирболатовичем.

Видный деятель Карагандинской области и Казахстана Жандосов Серикпай Темирболатович скоропостижно скончался 11 февраля. Он был руководителем инспекции связи, информатизации и информации .

Прощание состоится 14 февраля в Мечети номер 1, в 11:00.

Всех, кто знал его при жизни и хочет проститься, приглашают на поминальный обед в главную мечеть Караганды в 13:00 .

Редакция ТК Новое Телевидение, ТЕКС Радио приносит свои соболезнования родным и близким Серикпая Темирболатовича.