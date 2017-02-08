Управление образования Карагандинской области обратилось к родителям

Уважаемые родители!

Управление образования Карагандинской области ведет планомерную работу по блокировке доступа учащихся школ к социальным сетям и сайтам с нежелательным контентом, пропагандирующим идеи религиозного экстремизма и суицидов. Во всех организациях образования области на компьютерах установлена блокировка подобных сайтов. Кроме того, ведется анализ истории посещения учениками интернет-ресурсов со школьных компьютеров, что позволяет своевременно блокировать нежелательный контент.

Однако обеспокоенность вызывает беспрепятственный доступ несовершеннолетних к сайтам и группам в социальных сетях с деструктивным содержанием через мобильные телефоны и домашние компьютеры.

В связи с этим проведен ряд областных родительских собраний, где совместно с представителями АО «Казактелеком» родителям даны разъяснения по установке программы «Родительский контроль».

В этом году на областном родительском собрании под председательством руководителя Управления образования Аймагамбетова А.К., в котором приняло участие более 50 тысяч человек, был обсужден вопрос по защите детей от нежелательного контента в Интернете. В частности, особое внимание было уделено набирающим популярность в социальных сетях так называемым «группам смерти», в числе которых «Синий кит», «Тихий дом» и так далее.

Родителям даны рекомендации по защите детей от вступления в группы, пропагандирующие идеи суицида. Предложено обратить внимание на рисунки детей, записи на стенах в профиле соцсетей, круг друзей, переписку в мобильных телефонах. Рекомендовано просматривать историю посещений интернет-ресурсов, говорилось о необходимости проведения разъяснительной работы с детьми о выборе в социальных сетях псевдонима, недопущения публикации личной информации и сведения к минимуму семейных фотографий. Это позволит уберечь детей и семью от последствий деструктивного влияния.

Тем не менее, рассылка посредством мобильного приложения WhatsApp предупреждений о «группах смерти», публикации в социальных сетях и СМИ вызвали определенный ажиотаж. Количество заинтересовавшихся данными группами в Казахстане резко возросло, в том числе и со стороны несовершеннолетних.

В связи с этим руководителями организаций образования и педагогами проводится целенаправленная работа среди родителей по профилактике и предупреждению распространяющихся в социальных сетях социальных играх.

Кроме того, управлением образования начата работа по установке программного комплекса по анализу активности несовершеннолетних в социальных сетях.

Уважаемые родители, просим усилить свою бдительность и принять соответствующие меры по защите наших детей. Выражаем надежду, что общими усилиями мы сможем уберечь наших детей от ошибок.

Пресс-служба управления образования Карагандинской области