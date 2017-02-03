Универсиада-2017: конькобежцев сменили фигуристы

Завершились соревнования на дистанцию в 1000 метров и стартовала короткая программа фигуристов.

На дистанции 1000 метров лидер сборной Роман Креч показал восьмой результат, уступив победителю — корейскому спортсмену — полторы минуты. Станислав Палкин и Федор Мезенцев разместились на 10-й и 12-й строчках соответственно. Иван Аржанников стал 19-м. До этого Татьяна Климчук боролась за медали на дистанции 5000 метров, но показала только 9-е время.

На катке «Алматы Арена» участники покажут короткую программу фигурного катания. Казахстан представляют Денис Тен, Абзал Рахимгалиев и Артур Панихин. С ними соревнуются 36 представителей из 19 стран.

Уже откатал короткую программу Абзал Рахимгалиев. Для 24-летнего Абзала это уже третья Универсиада, также в активе фигуриста участие в Олимпийских играх. Выйдет сегодня на лед и 17-летний Артур Панихин, а также самый титулованный фигурист Казахстана Денис Тен. Вся страна ждёт от Дениса призового места на этой Универсиаде.

Серьёзно конкурировать с Теном будет японец Кейджи Танака. По итогам Гран-при этого сезона он опережает казахстанского фигуриста на одну строчку.