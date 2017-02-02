Универсиада 2017: Анонс дня на 2 февраля

К сожалению, 1 февраля казахстанские спортсмены не смогли отметиться медалью Универсиады-2017. Поэтому будем ждать сегодняшние выступления, где золотым дублем соревнований сможет отметиться чемпионка нынешней Универсиады биатлонистка Алина Райкова. Кроме того, 2 февраля будет старт у могулистов, где Казахстан представлен титулованными Юлией Галышевой и Дмитрием Рейхердом.

Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой этап.

Кто: Казахстан — Великобритания (М), Казахстан — Корея (Ж), Казахстан — Корея (М).

Во сколько: Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00.

Вид спорта: Биатлон. Женщины. Спринт (7,5 километра). Мужчины. Спринт (10 километров).

Кто: Анна Кистанова, Алина Райкова, Галина Вишневская, Анастасия Кондратьева, Елизавета Бельченко, Дарья Усанова, Антон Пантов, Владислав Витенко, Тимур Куц, Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин.

Во сколько: Начало у женщин в 10.30, у мужчин в 13.15 («Хабар»).

Вид спорта: Лыжные гонки. Мужчины, женщины. Спринт.

Кто: Анна Стоян, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Валентина Эбель, Александр Малышев, Константин Борцов, Сергей Малышев, Олжас Климин, Иван Люфт, Даулет Рахимбаев.

Во сколько: Начало квалификации у женщин в 12.30, финал в 16.00. У мужчин начало в 13.00, финал в 16.10 («Хабар

Вид спорта: Фристайл. Могул. Мужчины, женщины.

Кто: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев.

Во сколько: Начало в 11.00 («Казахстан»).

Вид спорта: Конькобежный спорт. Мужчины (1 500 метров), женщины (500 метров).

Кто: Надежда Сидельник, Светлана Мальцева, Алена Стапцова, Екатерина Айдова, Иван Аржаников, Александр Кленко, Дмитрий Морозов, Федор Мезенцев.

Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 14.10 (KazSport).

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Великобритания — США.

Во сколько: Начало в 12.30.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Латвия — Корея.

Во сколько: Начало в 16.00

Вид спорта: Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.

Кто: Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева.

Во сколько: Начало в 17.00 («Казахстан

Вид спорта: Хоккей. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Швеция — Китай.

Во сколько: Начало в 19.30.

Вид спорта: Хоккей. Женщины. Групповой этап.

Кто: Россия — Япония.

Во сколько: Начало в 20.00.

Добавим, что на сегодняшний день сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Медальный зачет Универсиады-2017.