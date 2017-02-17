Участвуй в розыгрыше путевки в санаторий «Березняки»

С 13 февраля по 15 марта по будням в прямом эфире «ТЕКС Радио» проходит викторина с приятными подарками и возможностью получить главный приз от санатория «Березняки».

Дом отдыха-санаторий «Березняки» расположен в поселке Березняки в 50 километрах от Караганды, 170 километрах от Астаны. Вдали от шумного города, на территории одиннадцати гектаров, расположились корпуса для проживания, двухэтажная столовая, спортивный комплекс, современный медицинский центр, и конечно же, живописная природа!

Зимой и в начале весны наш организм больше всего нуждается в отдыхе. Холода в Караганде затяжные, пейзажи — серые, поэтому так важно вырваться на выходные, а лучше на неделю, за город — подышать чистым воздухом, выбрать в SPA любимую процедуру (сауна или баня, гидромассаж, душ Шарко), посетить спортивный комплекс и укрепить здоровье (соляная шахта, массаж, грязелечение, кедровая бочка и пр.).

Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше путевки?

Позвонить на «ТЕКС Радио» по телефону 911-111 с 8 до 9 в будний день и ответить на вопрос викторины о санатории «Березняки». Информацию о доме отдыха и услугах можно посмотреть здесь.

Дозвонившийся и верно ответивший на вопрос получает полезный и приятный подарок и автоматически становится участником заключительной лотереи с розыгрышем путевки на двоих в санаторий «Березняки»!

Еще раз: каждый правильно ответивший на вопрос гарантировано получает приз и автоматически становится участником розыгрыша путевки на двоих!

Забрать приятный презент победитель может в офисе продаж по адресу Бухар жырау, 57/1, бизнес-центр «Пазл» (за спорткомплексом им. Нуркена Абдирова), третий этаж, офис 304. Телефоны: 99-61-11 и 8-777-540-30-00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Здесь же вас могут проконсультировать по всем вопросам.

Финальная лотерея с розыгрышем главного приза — путевки — состоится 15 марта.