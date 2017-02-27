У «АрселорМиттал Темиртау» собираются отнять ТЭЦ-2

Руководство Карагандинской области считает, что АМТ не справляется с обязанностями по обогреву жилых домов.

Акимат Карагандинской области ведёт переговоры с потенциальными инвесторами о замене действующего собственника теплоэлектроцентрали №2 в лице АО «АрселорМиттал Темиртау» на другую компанию. Об этом сообщает ekaraganda.kz.

Сменить собственника ТЭЦ решили из-за частых аварий на котлах, после которых большую часть зимы жители Темиртау недополучают тепло.

По мнению руководства области, АМТ не справляется с возложенными на компанию обязанностями по обогреву жилых домов.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков отметил, что переговоры о смене собственника стратегического объекта на более компетентную в сфере энергетики компанию идут с середины 2016 года. Вопрос взят на контроль госэнергонадзора и областного акимата.

Между тем, руководство комбината частые поломки и аварии на ТЭЦ-2 связывает с работой котлоагрегатов в режиме повышенной нагрузки. Чтобы покрыть потребность города в тепле, руководство АМТ решило создать совместное предприятие с казахстанской энергетической компанией «КАЭПКО», которое будет заниматься модернизацией ТЭЦ-2.

«CAEPCO» берёт на себя обязательство вместе с «АрселорМиттал» модернизировать мощности двух электростанций ТЭЦ ПВС и ТЭЦ-2, чтобы выйти на увеличенный объём выработки электроэнергии и тепла. После модернизации мы планируем закрыть все потребности города Темиртау. Но работа требует определённого времени, это займет примерно 4-5 лет», – сообщил директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

Крупная авария на ТЭЦ-2 в Темиртау произошла 26 декабря 2016 года. По словам специалистов, на котле №5 образовался свищ, из-за чего его пришлось остановить. Тогда в домах центральной и восточной части города температура не поднималась выше 14 градусов. К Новому году аварию удалось ликвидировать.

С 11 по 13 января этого года на ТЭЦ-2 снова вышли из строя три котла. Несколько дней люди спасались обогревателями.

В феврале в домах темиртаусцев вновь стало холодно, в квартирах столбик термометра опустился до +16 градусов. В этот раз руководство ТЭЦ-2 сетовало на сырой уголь.

За ненадлежащую подготовку к отопительному сезону управление энергетики и энергонадзора оштрафовало компанию «АрселорМиттал» на 85 млн тенге.