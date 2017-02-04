Санаторий Жосалы
1116

Творческий вечер авторских песен и стихов пройдёт в Караганде 8 февраля

Сабина 33 минуты назад Комментировать 1

8 февраля в 19:00 в Арт-клубе «Sadre» пройдет творческая среда, где своими произведениями поделятся музыкант и вокалист Алибек Саликов и поэтесса Вероники Наместниковой.

Творческий вечер в обязательном порядке предполагает наличие результатов этого самого творчества: картин, фотографий, стихов, песен… И довольно часто интересные факты их появления на свет становятся гармоничным дополнением к самим произведениям.
На суд зрителей 8 февраля свои творения представит Алибек Саликов — профессиональный музыкант и вокалист с богатым репертуаром. Значимую часть его жизни занимают создание собственных песен, работа над аранжировками и звукозаписью и съёмка авторских видеоклипов. Вместе с ним поделится воплощёнными в слова порывами души Вероника Наместникова. Некоторые из песен, написанных поэтессой, созданы в соавторстве с Алибеком.

Множество музыкальных произведений на грядущем Творческом вечере Алибека Саликова и Вероники Наместниковой прозвучат под исполнено под  аккомпанемент клавишных, а отдельные песни прозвучат под авторские фонограммы. В программе так же будут исполнены и произведения других авторов, чьё творчество подвигло главных героев вечера на создание собственных стихов и песен.

По вопросам приобретения билетов, пожалуйста, звоните по телефону: 8 700 350 37 45

Теги

Автор: Сабина

Читайте также

geroi

Контролёр прорубил перегородку балкона, спасая детей от пожара в Караганде

Двое сотрудников ТОО «Караганды Жылу Сбыт» спасли от гибели шестилетнюю девочку и её четырёхлетнего брата.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.