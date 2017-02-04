Творческий вечер авторских песен и стихов пройдёт в Караганде 8 февраля

8 февраля в 19:00 в Арт-клубе «Sadre» пройдет творческая среда, где своими произведениями поделятся музыкант и вокалист Алибек Саликов и поэтесса Вероники Наместниковой.

Творческий вечер в обязательном порядке предполагает наличие результатов этого самого творчества: картин, фотографий, стихов, песен… И довольно часто интересные факты их появления на свет становятся гармоничным дополнением к самим произведениям.

На суд зрителей 8 февраля свои творения представит Алибек Саликов — профессиональный музыкант и вокалист с богатым репертуаром. Значимую часть его жизни занимают создание собственных песен, работа над аранжировками и звукозаписью и съёмка авторских видеоклипов. Вместе с ним поделится воплощёнными в слова порывами души Вероника Наместникова. Некоторые из песен, написанных поэтессой, созданы в соавторстве с Алибеком.

Множество музыкальных произведений на грядущем Творческом вечере Алибека Саликова и Вероники Наместниковой прозвучат под исполнено под аккомпанемент клавишных, а отдельные песни прозвучат под авторские фонограммы. В программе так же будут исполнены и произведения других авторов, чьё творчество подвигло главных героев вечера на создание собственных стихов и песен.

По вопросам приобретения билетов, пожалуйста, звоните по телефону: 8 700 350 37 45