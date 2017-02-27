Туристам на заметку: Египет повысит стоимость визы

Одна из самых популярных у казахстанских туристов страна — Египет -сообщила о повышении стоимости своей визы в 2,5 раза. Теперь цена её составила 60 долларов вместо прежних 25.



Как сообщает издание «Коммерсант», распоряжение о повышении стоимости виз выпустил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар ещё 16 февраля. Глава МВД ввел новые правила пребывания иностранцев на территории страны и повысил сбор при получении документов на въезд как для туристов, так и для дипломатов.

23 февраля распоряжение утвердил МИД Египта. Международный аэропорт Каира уже приступил к исполнению указания властей.

Заместитель главы туристических палат Египта Мустафа Халиль добавил, что туристы из ряда стран по-прежнему бесплатно смогут въезжать в Шарм-эль-Шейх при условии, что не будут выезжать за пределы Синайского полуострова.