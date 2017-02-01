Тренер поставил 1000 долларов на победу Джейкобса в бою с Головкиным

Тренер по боксу Рафаэль Рамирес настолько уверен в победе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), что поставил на это событие 1000 долларов.

Во время интервью Dontae’s Boxing Nation Рамирес показал на своем телефоне снимок со сделанной ставкой. Отвечая на вопрос о том, сколько он заработает, тренер ответил: «Я выиграю много».

Отметим, что явным фаворитом в этом поединке является Головкин.

Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.