«Тотальный диктант» в 2017 году напишут жители 11 населенных пунктов Казахстана

В 2017 году жители одиннадцати населенных пунктов Казахстана примут участие в акции «Тотальный диктант», в рамках которой каждый желающий сможет проверить свой русский язык.

«В 2017 году к акции присоединились 11 населенных пунктов: города Алматы, Аксу, Караганда, Костанай, Павлодар, Риддер, Семей, Темиртау, Актобе, Атырау, село Акмол», — сообщили во вторник организаторы акции.

В рамках подготовки к международной образовательной акции алматинский штаб объявил о старте бесплатных подготовительных курсов к «Тотальному диктанту», которые начнутся в пятницу, 24 февраля, и будут проходить еженедельно до 8 апреля.

Сам «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля в 14.00, а регистрация участников начнется 29 марта.

Впервые в Казахстане «Тотальный диктант» был написан в городе Семее (Восточно-Казахстанская область) в 2013 году, а в 2016 диктант написали в девяти городах страны, в том числе и в Караганде. На официальном сайте «Тотального диктанта» есть страничка Караганды, где можно найти всю интересующую информацию о месте, времени проведения и уточнить детали. Следите за обновлениями здесь. Кроме того, есть группа вконтакте и телефон 8-771-285-39-40.

Отметку «отлично» за диктант в 2016 году получили 32 участника, среди которых есть и карагандинцы. Лидером по числу участников в Казахстане стал Павлодар, где в акции приняло участие 403 человека.

Идея акции зародилась в Новосибирском университете в 2002 году, и каждый год масштаб диктанта только увеличивается.